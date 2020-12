Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Montag, 14. Dezember dürfen sich die Losnummern 3118, 2954, 2885 und 271 über jeweils einen Restaurantgutschein im Wert von 40 Euro freuen, vergeben vom Autohaus Blank in Gehrden. Die Egestorfer Apotheke in Barsinghausen vergibt drei Blutdruckmessgeräte, Visomat comfort eco je 38,95 Euro an die Losnummern 1624, 466 und 1782. Und der BBM Baumarkt in Barsinghausen hat einen Gutschein im Wert von 20 Euro verlost, gewonnen hat die Losnummer 155.

Anzeige

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.