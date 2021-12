Barsnghausen

2G, 3G, online oder in Präsenz, im Kirchengarten oder in der Kirche – bezüglich der Gottesdienste und Andachten zu Weihnachten ist die Angebotspalette der Gemeinden in der Region Barsinghausen in diesem Jahr sehr vielfältig. Für die Besucher ist es jedoch nicht einfach, den Überblick zu behalten.

„Wir bereiten möglichst vielfältige Angebote vor, und wir achten aufeinander und nehmen Rücksicht, indem wir die Abstandsregeln einhalten, Masken tragen und auch 2G- oder 3G-Regeln beachten“, erklärt Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff (Kirchengemeinde Bördedörfer). Sie danke im Namen aller Kolleginnen und Kollegen den vielen Ehrenamtlichen, die dieses Angebot möglich machten. So seien bei jedem Gottesdienst Kirchenvorstände anwesend und kontrollierten am Eingang die Einhaltung der 2G- und 3G-Regeln.

Bändchen in Hohenbostel und Bantorf

In Hohenbostel und Bantorf helfen bei der Eingangskontrolle Festivalbändchen. Hier gilt 2G (in der Kirche) und 3G (im Kirchengarten) schon für Besucher und Besucherinnen ab zwölf Jahren, in den anderen Gemeinden ab 18. „Diese Bändchen können nach vorheriger Onlineanmeldung am Donnerstag, 23. Dezember, von 15 bis 18 Uhr im Hohenbosteler Gemeindesaal abgeholt werden.

Die Mariengemeinde, die Petrusgemeinde, die Bördedörfer Barsinghausen sowie die Heilig-Kreuz-Gemeinde und die Kapellengemeinde Langreder bitten um Onlineanmeldungen. Dafür steht das Portal gottesdienst-besuchen.de zur Verfügung.

Viele Gottesdienste unter freiem Himmel

Mehr Gottesdienste als je zuvor werden unter freiem Himmel gefeiert. So zum Beispiel an Heiligabend auf dem Rittergut an der Gutsstraße in Großgoltern um 15.30 (2G) und um 18 Uhr (2G), auf dem Rittergut von Rössing in Stemmen ebenfalls um 15.30 Uhr (2G), in Egestorf auf der Wiese hinter der Christuskirche um 16 und 18 Uhr (3G), auf dem Hof der Familie Wissel in Langreder um 16.15 (3G) und um 17.30 Uhr auf dem Kirchhof der Heilig-Kreuz-Kirche in Kirchdorf (3G), im Thomasgarten in Hohenbostel um 15 und 16 Uhr (3G). Die späteren Gottesdienste der Bördedörfer finden um 17 Uhr in der Alexandrikirche Bantorf (2G) und um 18 und 23 Uhr in der Thomaskirche Hohenbostel (2G) statt.

Vesper an der Feuerschale

„Wir feiern Weihnachten! Anders als sonst – aber mehr als letztes Jahr“, betont Pastorin Kristin Köhler aus der Petrusgemeinde in Barsinghausen. So verteilt das Minigottesdienstteam in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr vor der Petruskirche, Am Langenäcker, Weihnachtspäckchen inklusive eines Gottesdienstes für Familien. Um 16 Uhr wird das Krippenspiel im Garten der Wohnanlage des Petrushofes aufgeführt (2G), und um 18 Uhr wird eine kurze Vesper an der Feuerschale vor der Petruskirche gefeiert (2G). Vor der Petruskirche steht ab Heiligabend ein geschmückter Tannenbaum. Die daran hängenden Tüten dürfen mitgenommen werden.

Zahlreiche Onlineangebote

Zum gemeinsamen Zoom-Gottesdienst lädt außerdem zum Abschluss des Heiligenabends Pastor Sebastian Kühl von der Christusgemeinde ein. Diese Christmette beginnt um 23 Uhr. Der Link für den Gottesdienst ist rechtzeitig auf der Homepage der Christusgemeinde zu finden.

In der Klosterkirche werden Gottesdienste mit viel Musik und Krippenspiel um 11, 13, 14.30, 16 und 18 Uhr gefeiert. Spätabends öffnet die Gemeinde die Kirche um 22.30 und 23.30 Uhr zu den traditionellen meditativen Lichtergottesdiensten. Anmeldungen zu allen Gottesdiensten sind bereits online möglich. Es gilt die 2G-Regel.

„Wir bieten außerdem Onlineangebote an, die jederzeit angeschaut werden können“, berichtet Pastorin Uta Junginger. Zu sehen ist dann auf der Homepage der Mariengemeinde unter www.mariengemeinde-barsinghausen.de eine Videoandacht, außerdem ein Weihnachtsgruß von allen Hauptamtlichen aus der Region Barsinghausen. Aufgenommen wird ein Radiogottesdienst vom „Spalterradio“ des Hannah-Arendt-Gymnasiums. Dieser Gottesdienst mit Weihnachtsspiel ist um 16 und um 18 Uhr auf www.han-nah.de/radio zu hören.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Sonnabend, 25. Dezember, laden die Gemeinden zu zwei Gottesdiensten ein, die um 10 Uhr beginnen: in der Alexandrikirche Bantorf und in der Klosterkirche in Barsinghausen. Am 2. Feiertag, Sonntag, 26. Dezember, öffnen Kristin Köhler und Diakonin Katrin Wolter um 11 Uhr den Zoom-Raum für einen Familiengottesdienst. Der Link wird auf der Homepage des Kirchenkreises unter www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste veröffentlicht. Außerdem gibt es Festgottesdienste um 10 Uhr in der Klosterkirche, um 9.30 Uhr in der St.-Blasiuskirche Großgoltern und um 10.45 Uhr in der Stemmer Kirche und der Christuskirche in Egestorf.

Von Mirko Haendel