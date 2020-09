Barsinghausen

Leider mussten die Konfirmationen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise verschoben werden. Nun werden die Jugendlichen der Marien-Kirchengemeinde am kommenden Wochenende von Pastorin Uta Junginger konfirmiert und gesegnet. Es spielen die Jugendband(e) „Die Band(e)“ unter Leitung von Gerald Pursche und Ole Magers an der Orgel.

Diese jungen Menschen werden am Sonnabend um 13.30 Uhr konfirmiert. Quelle: Mariengemeinde Barsinghausen

Am Sonnabend, 12. September, um 13.30 Uhr werden Anna Hoffmann, Constanze Kanzenbach, Merle Kemmesies, Mattis Koops, Lilly Mück, Luca Eliah Müller, Emilie Obitz, Jan Robert Zich und Max Zimmermann konfirmiert.

Am Sonnabend um 15.30 Uhr werden diese Jugendlichen konfirmiert. Quelle: Mariengemeinde Barsinghausen

Am Sonnabend, 12. September, um 15.30 Uhr werden Emely Bauermeister, Kim Jule Homeier, Hannah Lina Pfaffl, Nara Röming, Josefine Streit und Vincent Wehde konfirmiert.

Am Sonntag, 13. September, um 10 Uhr werden Maximilian Afemann, Johanna Buntke, Svenja Finja Grote, Tamara Claudia Hada, Lukas Hahn, Malte Harre, Amélie Franziska Lorch, Alicia Porro Martinez, Fynn Meier, Viktoria Prichodko und Nele Weiß konfirmiert.

Am Sonntag, 13. September, um 12.15 Uhr wird Sam Leon Beyer konfirmiert.

Von Lisa Malecha