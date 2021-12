Barsinghausen

Barsinghausen ist vielseitig – landschaftlich, kulturell, aber auch mit Blick auf die Menschen, die hier leben. Das sind unsere fünf Menschen des Jahres 2021:

1. Rathaus-Chef Henning Schünhof

Marc Lahmann (links) überreicht die Amtskette des Barsinghäuser Stadtoberhaupts an seinen Nachfolger Henning Schünhof. Quelle: Andreas Kannegießer

Sein Versprechen: Jederzeit ein „offenes Ohr“ haben für die Anliegen der Bürger. Im Januar wird Henning Schünhof (SPD) der neue Chef im Rathaus. Die Amtskette, die er von seinem Vorgänger Marc Lahmann (CDU) übergeben bekommt, ist aus massivem Silber. Auf den Anhängern befinden sich die Wappen aller 18 Barsinghäuser Ortsteile. Er habe sehr großen Respekt vor der Verantwortung, sagt Schünhof bei seinem Amtsantritt ehrlich. Erfahrungen in einer öffentlichen Verwaltung brachte er nicht mit, „aber dank meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Feuerwehr sind mir die Verwaltungsabläufe nicht unbekannt“. 20 Jahre leitete Schünhof die Ortsfeuerwehr Winninghausen, sechs Jahre war er stellvertretender Stadtbrandmeister. Beide Ehrenämter musste er wegen des neuen Jobs abgeben.

2. Flutopfer-Helfer Tobias Herfort

Frauke Lukas (von links), Jessica Herfort, Manuela Orthey, Tobias Herfort mit Tochter Sofia (2) und Michael Dreyer gehören zum engsten Kreis der Barsinghäuser Flutopferinitiative. Quelle: Andreas Kannegießer

Damit hatten Transportunternehmer Tobias Herfort und seine Frau Jessica nicht gerechnet: Ihr in den sozialen Medien in Barsinghausen verbreiteter Spendenaufruf zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz stößt auf riesige Unterstützung. In einer Welle von Hilfsbereitschaft werden Mengen an Hilfsgütern gespendet. Schon nach wenigen Tagen kann die private Hilfsinitiative nichts mehr annehmen, weil der Zechensaal aus allen Nähten platzt. „Wir sind überwältigt“, bedankte sich Herfort damals bei allen, die sich beteiligten. Er selbst fuhr die Hilfsgüter auf eigene Kosten mit seinem Lastzug ins Krisengebiet. Er verdiene dann mal ein oder zwei Tage nichts. „Aber jetzt ist es erstmal wichtig, den betroffenen Menschen nach Kräften zu helfen.“

3. Rollstuhlbasketballer Jan Haller

Jan Haller in einem Spiel für Deutschland. Quelle: Beautiful Sports/Wunderl via www.imago-images.de

Mit bis zu 27 Stunden Training pro Woche haben sich die deutschen Rollstuhlbasketballer fit für die Paralympics gemacht. Mit im Kader: der Barsinghäuser Jan Haller. Der 33-Jährige ist der Anführer im Team. Der mehrfache deutsche Meister und Pokalsieger war schon in London (2012) und Rio de Janeiro (2016) dabei. Seine Aufgabe in Tokio: Erfahrung weitergeben, das Team stärken und in schwierigen Situationen Verantwortung tragen. „Alle schauen auf ihn, wie er Dinge liest und dann eventuell gegensteuert“, sagt der Nationaltrainer. Schade: Die Niederlage gegen Spanien bedeutet das Paralympics-Aus für die deutschen Rollstuhlbasketballer im Viertelfinale.

4. Testzentrum-Helden

Sie freuen sich über die T-Shirts mit ASB-Logo für die ehrenamtlichen Helfer im Testzentrum der Samariter: Anke Bormann (von links), Martin Wildhagen, Dirk Meinberg, Jennifer Gäfke, Michael Schulze und Sabine Schulz. Quelle: Frank Hermann

Ohne freiwillige Helferinnen und Helfer geht es nicht: Mehr als 100 engagierte Ehrenamtliche, darunter viele Schüler und Studenten, unterstützen den ASB, um die Arbeit im Corona-Schnelltestzentrum bewältigen zu können. Als „Dank und Anerkennung für diese wichtige Arbeit im Ehrenamt“ spendieren Stadtsparkasse, Stadtwerke und VGH im Sommer 150 T-Shirts. In der aktuellen Zeit braucht es Leute, die im Großen und im Kleinen mit anpacken, damit unsere Gesellschaft weiter funktioniert. Die Helfer im ASB-Testzentrum stehen hier stellvertretend für die vielen Barsinghäuser Heldinnen und Helden des Corona-Alltags. Mehrere Zehntausend Testungen sind seit März im Schnelltestzentrum vom ASB vorgenommen worden. Zu Spitzenzeiten kommen mehrere Hundert Testwillige an einem Tag.

5. Ehrenbrandmeister Werner Brandes

Werner Brandes. Quelle: Andreas Kannegießer

Es war ein Schock für viele: Am 18. Januar stirbt Werner Brandes überraschend im Alter von 68 Jahren. Er ist jahrelang stellvertretender Stadtbrandmeister von Barsinghausen gewesen. Generationen von freiwilligen Feuerwehrleuten im Stadtgebiet haben unter seiner Regie ihr Handwerk erlernt. Das Amt des Stadtausbildungsleiters war eine von vielen herausgehobenen Funktionen, die Brandes in seiner langen Feuerwehrkarriere innehatte. In seinem Heimatort Landringhausen war er Ortsbrandmeister.

Als Anerkennung seiner Dienste hatte Brandes das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold bekommen. Seine Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Statt Kränzen und Blumen war im Sinne von Brandes um eine Spende für die Notfallseelsorge der Feuerwehr Ronnenberg gebeten worden.

