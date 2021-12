Barsinghausen

1965 war es, als Dau Bus erste Aufträge im Linienbusverkehr in Hannover übernahm. Neun Omnibusse setzte das Unternehmen ein, das nach dem Krieg von Hamburg nach Barsinghausen umsiedelte. Es fuhr fortan auf den Linien in Hannover und der Region. Barsinghausens zweites Busunternehmen, der Reisedienst Rinder, war ebenfalls lange Jahre Partner des regionalen Busunternehmens Regiobus und seiner Vorgängerunternehmen. Im Frühjahr dieses Jahres haben die Geschäftsführungen beider Betriebe entschieden, mit dem Fahrplanwechsel des Großraumverkehrs Hannover (GVH) Mitte Dezember die Zusammenarbeit mit Regiobus zu beenden. Doch nur eines der Unternehmen nennt konkrete Gründe.

Der Reisedienst Rinder – genau wie Dau Bus im täglichen Linienverkehr in der Region Hannover für Regiobus tätig – hält sich bedeckt. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte das Ende der Zusammenarbeit lediglich mit den Worten: „Aus betriebsbedingten Gründen haben wir nicht an der Ausschreibung im Frühjahr dieses Jahres teilgenommen.“

Bedingungen nicht attraktiv

Werner Leistner, Geschäftsführer bei Dau Bus, informierte hingegen ausführlicher. „Für uns waren die Bedingungen einfach nicht attraktiv. Eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit Regiobus hätte bei unserem Fuhrpersonal wenig Freude ausgelöst“, erklärte Leistner. Auf die Details der Ausschreibung wollte der Geschäftsführer nicht eingehen, deutete aber an, dass sich Dau Bus angesichts des sich verschärfenden „bundesweiten Fuhrpersonalmangels“ den Verlust von Mitarbeitern aufgrund unbefriedigender Arbeitsbedingungen nicht leisten könne. Bei der Ausschreibung habe nur das Angebot mit dem niedrigsten Preis gezählt, beklagte Leistner. „Da werden sie im Grunde bestraft, wenn sie sich gut um ihre Mitarbeiter kümmern“, fügte er hinzu.

Regiobus bestätigt auf Nachfrage, dass bei den Ausschreibungen für Regiobus „zuallererst ökonomische Kriterien“ ausschlaggebend seien, ob es zur Zusammenarbeit komme oder nicht. „Wir müssen die Auflagen erfüllen, die uns von der Region Hannover vorgegeben werden“, erklärte Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger.

Keine Kündigungen bei Dau Bus

Dau wie Rinder sind somit für die nächsten acht Jahre – so lange gilt der neue Vertrag zwischen Regiobus und seinen Partnerunternehmen – in der Region Hannover auf den Buslinien des GVH nicht im Einsatz. Das Unternehmen Dau, das weiterhin für die Üstra im hannoverschen Stadtgebiet und die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont (VHP) im Linienverkehr tätig ist, habe keine Kündigungen aussprechen müssen, versicherte Leistner. Man habe jetzt zwar fast 40 Mitarbeiter weniger als im Frühjahr. Das sei jedoch gelungen, indem man einige befristete Verträge nicht verlängert und andere Mitarbeiter, die in Ruhestand gegangen seien, nicht ersetzt habe. Den Fuhrpark hat Dau Bus von zuvor 55 auf 32 Busse reduziert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kein Fahrpersonal und Hoffnung auf Besserung

Mit Gültigkeit des neuen Fahrplans Mitte Dezember ist es verstärkt zu Busausfällen und Verspätungen im Raum Barsinghausen und Wennigsen gekommen. Eltern berichteten dieser Zeitung, dass mehrfach Schulbusverbindungen ausgefallen seien, was auch einige Barsinghäuser Schulen auf Nachfrage bestätigten. Es wurden Gerüchte laut, dies hänge mit dem Ausscheiden von Rinder und Dau aus dem Linienverkehr in der Region Hannover zusammen. „Es ist richtig, dass es bei einigen Subunternehmern, die im Bereich Barsinghausen fahren, in der Zeit Vorfälle gab“, sagt Jäger. Es seien Busse falsche Haltestellen angefahren oder schlicht ganz ausgefallen.

„Regiobus hat derzeit immense Probleme im Fahrerbereich, und auch bei unseren Subunternehmern gibt es einen hohen Krankenstand, der nicht so schnell abzubauen ist“, erklärt Jäger. „Wir haben schlicht nicht genug Busfahrer.“ Das Ende der Kooperation mit Dau und Rinder sei allerdings nicht ursächlich. „Es tut uns leid, dass wir Eltern enttäuschen mussten“ entschuldigt sich Jäger für die Ausfälle. „Wir hoffen, dass es mit dem Schulstart wieder besser wird.“

Dau-Bus-Geschäftsführer Leistner vermutet allerdings noch einen weiteren Grund hinter den Ausfällen. Die neuen Subunternehmer hätten nach der Ausschreibung den Zuschlag erst im vergangenen Sommer erhalten. Leistner glaubt, dass diese es in der Kürze der Zeit nicht geschafft hätten, ihre Busse gemäß der Auflagen der Regiobus mit der geforderten technischen Ausstattung auszurüsten. Das wiederum will Jäger nicht bestätigen. Es gebe ausreichend einsatzfähige Busse, die die Anforderungen der Regiobus erfüllten.

