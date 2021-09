Barsinghausen

Als Julia Nuñez-Bartolomé, Vorsitzende des Vereins Deister-Freilicht-Bühne, in einem Gespräch ein Fazit der Saison zieht, stehen plötzlich zwei Jungen vor ihr. Matties (7) schleckt genüsslich an seinem Eis, während sein acht Jahre alter Freund über das ganze Gesicht grinst. „Das war heute super. Und meine Mutter sagt, dass wir nächstes Jahr wiederkommen“, berichtet Max. Nuñez-Bartolomé bedankt sich – sind es doch diese kleinen Momente, die für den die Deister-Freilicht-Bühne betreibenden Verein wichtig sind und neue Energie geben.

Ein Viertel der normalen Besucherzahl

Denn 2021 war erneut kein einfaches Jahr. Am Sonnabend endete mit dem Stück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ die Spielzeit 2021. „Wir hatten insgesamt 4800 Zuschauer. Das ist ein Viertel unserer normalen Besucherzahl“, sagt die Vorsitzende. In dieser Saison fanden auf der Bühne im ehemaligen Steinbruch an der Ludwig-Jahn-Straße nur 28 von geplanten 42 Aufführungen statt – jeweils mit einer Beschränkung auf 250 Zuschauer statt wie maximal 750 in der Vor-Corona-Zeit.

Zur letzten Vorstellung im Jahr 2021 kamen 170 Besucher. Quelle: Stephan Hartung

„Besser als gar nichts“

„Das war nicht viel, aber wenigstens konnten wir spielen – besser als gar nichts“, sagt Dieter Rehwald. Der Mann muss es wissen, er ist der Kassenwart des Vereins. Dabei denkt er an das Vorjahr. Rehwald rechnet vor, dass 2020 der Einnahmeverlust wegen der kompletten Spielpause rund 250.000 Euro betrug. In diesem Jahr belief sich der Einnahmeverlust auf 100.000 Euro. „Wir konnten das auffangen, weil wir Produktionen mit weniger Aufwand und mit 50 statt sonst 200 Personen gemacht haben. Insgesamt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Nuñez-Bartolomé.

Wie die neue Spielzeit vorbereitet wird, steht bereits fest. „Im Oktober machen wir eine Pause, im November beginnt die Planung“, sagt Rehwald. Von Ende November bis Anfang Dezember stehen die Castings, ab Januar die Proben an. „Wir starten an Pfingsten 2022 in die neue Saison. Dass Pfingsten so spät liegt, hilft uns bei den Vorbereitungen. Wir haben mehr Zeit“, sagt Nuñez-Bartolomé. Alle im Verein hoffen, dass mit einer kompletten Saison und entsprechenden Einnahmen zu rechnen ist, was drei Stücken à 14 Vorstellungen entsprechen würde – also 42 insgesamt.

Die Deister-Freilicht-Bühne verabschiedet sich für diese Saison. Quelle: Stephan Hartung

Programm steht, Vorverkauf ab 1. Dezember

Zum Programm werden dann das Kinderstück „Aladdin und die Wunderlampe“, die Italienurlaub-Komödie „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“ und die Kinofilm-Adaption von „Der Vorname“ gehören. Der Kartenvorverkauf soll am 1. Dezember beginnen. „,Aladdin’ wollten wir schon früher machen. Aber dazu brauchen wir ein größeres Ensemble, das wir hoffentlich nächstes Jahr wieder haben“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Und es gibt noch mehr Wünsche. „Außerdem hoffe ich, dass wir wieder unser Schulprojekt absolvieren können“, sagt Rehwald. Dabei handelt es sich um rund 3000 Kinder aus Kindergärten und Grundschulen der Region Hannover, die zu vier Vorstellungen an vier Vormittagen zu Gast sind – Eintritt pro Person: 5,50 Euro. „Das sind immerhin 17.000 Euro“, verdeutlicht Rehwald. Und weil eben die Schulen mit langem Vorlauf planen müssten, „ist es wichtig, dass wir früh genug mit Blick auf die Corona-Bestimmungen die Sicherheit haben, das Kinderprojekt anbieten zu können“.

Von Stephan Hartung