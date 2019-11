Barsinghausen

Entspannungsübungen, Atem-, Stimm- und Sprechunterricht, Rollenspiele und Zeitlupentraining: Bei den Akteuren und Vereinsmitgliedern aus dem Amateurensemble der Deister-Freilichtbühne laufen die Vorbereitungen für die neue Spielzeit bereits auf Hochtouren. Knapp zwei Monate nach dem Schlussapplaus und dem letzten Vorhang des Programms für 2019 haben rund 25 Schauspieler mit Akteuren weiterer Freilichtbühnen aus Niedersachsen an einem dreitägigen Fortbildungs-Workshop teilgenommen – parallel zu den derzeit laufenden Castings und Vorsprechterminen für die drei neuen Stücke der nächsten Theatersaison.

Dozentin Beate Josten (links) gibt den Teilnehmer einer Workshop-Gruppe bei einer Entspannungsübung Anweisungen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei dem Workshop lernten die Laienschauspieler unter der Anleitung von zwei professionellen Dozentinnen unter anderem wichtige Aspekte für die Aussprache, Gestik und Mimik bei der Aufführung von Theaterstücken kennen. „Die Aktion ist für uns auch eine Art Premiere, weil die Workshops und Fortbildungen bei der Freilichtbühne etwa 20 Jahre lang wegen finanziell knapper Ressourcen ruhten“, sagte die Bühnenvorsitzende Julia Nunez-Bartolomé am Sonnabendmittag. Dank eines Förderprojektes des Verbands der Deutschen Freilichtbühnen habe nun das Kultusministerium des Landes Niedersachsen den dreitägigen Workshop mit rund 6000 Euro unterstützt – inklusive der Übernachtungskosten für die Laienschauspieler der Ensembles aus Osterwald, Otternhagen, Stöckse und Lilienthal. Geleitet wurden die Übungseinheiten von der ausgebildeten Schauspielerin Christiane Hess sowie Atem- Sprech- und Stimmlehrerin Beate Josten.

Hess ließ zwölf Teilnehmer ihrer Übungsgruppe im Spielheim nach einem gemeinsamen Mittagessen zum Aufwärmen und Auflockern verschiedene Rollenspiele absolvieren – mit übertrieben gespielter Höflichkeit und auch in Zeitlupenbewegung. Gleichzeitig war einen Steinwurf entfernt in der sanierten Spielhalle buchstäblich erst einmal Mittagsruhe angesagt – bei Entspannungsübungen mit Pädagogin Josten. Die 21-jährige Rieke Gossler hatte kurz vor dem Beginn des Nachmittagsprogrammes dem Workshop schon erfolgreiche Auswirkungen bescheinigt. „Nach den Atem-, Sprech- und Stimmübungen in Kombination mit Gesang und Gestik habe ich mich viel lockerer gefühlt und schnell Fortschritte bei mir festgestellt“, sagte die junge Frau aus Wennigsen.

Mehr als 100 Akteure bewerben sich für drei neue Stücke In der vor gut zwei Monaten beendeten Spielzeit 2019 haben laut Vorstand der Deister-Freilichtbühne insgesamt rund 20.000 Zuschauer die drei Stücke des Sommer-Programms besucht. Unterdessen ist bereits der Startschuss für die Vorbereitungen auf die Spielzeit 2020 gefallen. Vorstand, Regisseure und Ressortverantwortliche des Amateurensembles kamen jetzt zu ihrer jährlichen Produktionssitzung zusammen, um wichtige Vorkehrungen zu treffen. Die Castings und Vorsprechtermine für die neue Saison sind nach Angaben des Vorstands bereits angelaufen. Im Januar sollen die Proben für die neuen Stücke beginnen. Neu im Team ist die Regisseurin Sitta Breitenfellner. „Sie wird im nächsten Jahr zum ersten Mal für die Freilichtbühne arbeiten“, sagt die Bühnenvorsitzende Julia Nunez-Bartolomé. Breitenfellner werde das Familienmusical „Aladin und die Wunderlampe“ inszenieren. Am Pfingstwochenende 2020 soll Premiere sein. Von den derzeit pro Saison rund 180 bis 200 aktiven Akteuren des Ensembles haben sich laut Vorsitzender für die Rollen in diesem Stück rund 95 Schauspieler der Freilichtbühne beworben. Problematisch ist dieser Andrang nicht. Denn: „Alle sollen in einem Stück auf der Bühne stehen und müssen deshalb für die jeweiligen Rollen vorsprechen oder auch singen, um zu prüfen, wer für welche Rolle eine gute Besetzung ist“, sagt Nunez-Bartolomé. Auf dem Spielplan steht drei Wochen nach Pfingsten sogar eine deutsche Uraufführung von „Das Leben ist ein Fest“. Bei dem Nachfolgestück des Welterfolgs „Ziemlich beste Freunde“ von Olivier Nakache und Éric Toledano bleibe bestimmt wieder kein Auge vor Lachen trocken, sagt Nunez-Bartolomé. Dass die Deister-Freilichtbühne für die Uraufführung der französische Sommerkomödie die Rechte bekommen habe, sei ein Glücksfall. „Normalerweise bekommen für eine Uraufführung von Stücken dieses Kalibers nur Profiensembles mit einer garantierten Mindestanzahl von Besuchern die Rechte“, sagt Nunez-Bartolomé über die erfolgreiche Bewerbung. Inszenieren werden dieses Stück der routinierte Freilichtbühnen-Regisseur Ullrich Mathaeus und Elisabeth Frank. Bereits zwei Wochen zuvor sollen sich das Publikum und die Schauspieler bei „Frau Müller muss weg“ auf einen schmalen Grat zwischen Komik und Gesellschaftskritik begeben. Regie führt Renate Rochell. „Endlich geht es wieder los“, sagt die Vorsitzende und freut sich auf den Probenstart im Januar.

