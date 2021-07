Barsinghausen

Endlich hebt sich auf der Deister-Freilichtbühne wieder der Vorhang und der Theaterbetrieb kehrt zurück: Nach mehr als 500 Tagen ohne Aufführung und einer komplett abgesagten Spielzeit 2020 hat die Bühne am Sonnabend ihre erste Premiere mit dem Familienstück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ gefeiert. Nahezu 200 Kinder und Erwachsene amüsierten sich über die lustige Geschichte mit den putzigen Bergbewohnern.

Gehofft und gebangt

Lange Zeit war unklar, ob die Freilichtbühne im Sommer 2021 ihre Theaterbetrieb wieder aufnehmen kann – oder ob die Corona-Pandemie erneut alle Planungen für eine Saison vor Publikum zunichte macht. „Wir haben gehofft und gebangt, bis dann Mitte Mai das Signal aus dem Ministerium kam: Proben und Aufführungen sind mit Einschränkungen wieder möglich. Da ist uns ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagte die Bühnenvorsitzende Julia Nunez-Bartolomé vor Beginn der Premierenvorstellung.

Zur Galerie Rund 200 Besucher kommen zur ersten Aufführung nach langer Coronapause

In den letzten Tagen und Wochen habe das gesamte Bühnenteam viel Zeit und Energie investiert, um die verkürzte Spielzeit 2021 bis zu den Premieren der drei Stücke vorzubereiten. „Proben in Präsenz, aber auch Bühnenbau, Technik und Kassenbereich – alles haben wir in Rekordzeit seit Mitte Mai auf die Beine gestellt“, erläuterte die Vorsitzende.

Keine großen Ensembles

Allerdings verzichtet die Bühne aus Gründen des Infektionsschutzes in diesem Jahr auf große Ensembles und zeigt stattdessen Stücke, die mit wenig Darstellern auskommen. Viele Spieler erhalten trotz Doppelbesetzungen somit keine Rolle. Zudem müssen die Gäste im Publikumsraum die Abstandsregeln einhalten. Daher stehen maximal 365 Sitzplätze zur Verfügung.

Aber trotz dieser Einschränkungen sei die Erleichterung bei allen Akteuren vor und hinter den Kulissen groß, sagt die Bühnenvorsitzende. Sie sei froh, endlich wieder einen Spielbetrieb vor Publikum ermöglichen zu können. „Das ist für uns ein befreiendes Gefühl. Die Stimmung und die Vorfreude könnten kaum besser sein“, betonte Nunez-Bartolomé, die sich zudem über die Grußworte von Bürgermeister Henning Schünhof zu Beginn der Premiere freute.

Neue Regisseurin

Für das Familienstück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ von Irina Korschunow führte Sitta Breitenfellner zum ersten Mal die Regie auf der Freilichtbühne. Nach digitalen Rollenbesetzungen und -Proben zu Beginn des Jahres stand das Ensemble erst ab Mai live auf der Bühne, um sich auf die Vorstellungen vorzubereiten.

Im märchenhaften Stück geht es um die kleinen und grünhaarigen Wawuschels, die mitten im Berg leben und selbstgekochte Tannenzapfenmarmelade lieben. Allerdings bringen heftige Erschütterungen ihr Zuhause plötzlich in Not. Die Kinder Wischel und Wuschel brechen zu einer abenteuerlichen Reise auf, um dem Grund für die Erschütterungen auf die Spur zu kommen. Unterwegs treffen die Kinder auf seltsame Gestalten - wie zum Beispiel die Kirks, die Korks und die Mamoffel. Außerdem gibt es noch den freundlichen Drachen, der liebend gern am Rücken gekrault werden will.

Noch zwei Premieren

Für die Wawuschels plant die Freilichtbühne mit insgesamt 14 Aufführungen bis zum 18. September. Die zweite Premiere beginnt mit der szenischen Lesung für „Keine Leiche ohne Lilly“ am Sonnabend, 24. Juli, um 20 Uhr. Und die Komödie „Frau Müller muss weg“ feiert Premiere am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr. Karten gibt es in der neuen Vorverkaufsstelle des ASB-Bahnhofes Barsinghausen sowie online auf der Internetseite www.deister-freilicht-buehne.de.

Von Frank Hermann