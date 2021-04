Barsinghausen

Wann hebt sich endlich wieder der Vorhang für Theatervorstellungen auf der Deister-Freilichtbühne? Nachdem der Verein bereits die komplette Spielzeit 2020 wegen der Corona-Krise absagen musste, steht nun auch die Saison 2021 auf der Kippe. Immerhin haben die Bühnenmitglieder noch Hoffnung und bereiten sich hinter den Kulissen auf mögliche Auftritte vor Publikum vor – derzeit allerdings nur mit digitalen Lese- und Sprechproben.

Nur kleine Ensembles

Trotz aller Unsicherheiten: „ Wir halten noch an der Saison 2021 fest“, sagt Malte Großestrangmann, stellvertretender Vorsitzender des Bühnenvereins. Sogar die Stückauswahl habe der Verein geändert, um den Anforderungen für einen größtmöglichen Infektionsschutz gerecht zu werden. „Aufführungen mit vielen Darstellern gleichzeitig auf der Bühne wollen wir vermeiden. Stattdessen haben wir Stücke mit kleinen Ensembles ins Programm genommen“, erläutert Großestrangmann.

Gestrichen wurden das Stück „Aladin und die Wunderlampe“ sowie die Komödie „Das Leben ist ein Fest“. Insbesondere die „Aladin“-Inszenierung lebe zum Beispiel vom wuseligen Menschentrubel auf dem orientalischen Basar und von vollen Marktszenen, sagt Großestrangmann. Solche Szenen seien unter Corona-Bedingungen nicht möglich.

Die „Wawuschels“ ersetzen „Aladin“

Als Ersatz hat die Freilichtbühne nun das Familienstück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ sowie die Krimikomödie „Keine Leiche ohne Lily“ in den Spielplan für 2021 aufgenommen. Beide Geschichten kommen laut Großestrangmann mit weniger als zehn Personen in der Darstellerliste aus. Unverändert im Programm bleibt „Frau Müller muss weg“ mit lediglich acht Akteuren.

Um dennoch möglichst viele Spieler in die Saisonvorbereitungen einzubinden, werden in allen drei Stücken viele Rollen doppelt besetzt. „Sonst wären viele Darsteller von unserer Bühnenarbeit ausgeschlossen. Das wollen wir vermeiden, zumal schon die ganze Saison 2020 ausgefallen ist“, betont der Vereinsvize.

Derzeit seien aber lediglich virtuelle Lese- und Sprechproben möglich. Einzelne Szenen mit den Darstellern in Präsenz ließen sich bislang noch nicht einstudieren. Die Ensembles warten laut Großestrangmann darauf, endlich auf die Bühne gehen und mit wenigen Personen auf Abstand proben zu können: „Unsere große Hoffnung ist, dass Akteure mit einem negativen Schnelltest bald auf die Bühne dürfen und eventuell kontaktlos ihre Rollen einstudieren. Solche Abläufe könnten wir organisieren.“

Zwölf neue Mikrofone angeschafft

Vorkehrungen trifft die Deister-Freilichtbühne auch bei der technischen Ausstattung, um möglichst sicher und hygienisch einwandfrei arbeiten zu können. So schafft der Verein zum Beispiel weitere Mikrofone an, um alle Darsteller mit einem eigenen Gerät für die Tonübertragung ausstatten zu können. Vor Corona wurden die Mikrofone bislang immer von mehreren Darstellern wechselweise genutzt – solch einen Austausch der Geräte gibt es künftig nicht mehr. Für den Kauf von zwölf neuen Mikrofonen rechnet der Bühnenverein mit Kosten von etwa 5500 Euro. Im Proben- und Spielbetrieb will die Bühne zudem auf die gemeinsame Nutzung der Garderoben und der Maskentische verzichten. Alle Darsteller sollen sich darum schon zu Hause auf ihren Auftritt mit Kostüm und Schminke vorbereiten.

Premiere frühestens im Juli möglich

Sollte die Spielzeit 2021 tatsächlich beginnen können, hält Großestrangmann die Premieren frühestens im Juli für realistisch – und nicht, wie sonst üblich, bereits im Mai oder Anfang Juni. Denn eine intensive Probenzeit von acht bis zwölf Wochen sei erforderlich, damit die Stücke richtig sitzen. „Alle Darsteller haben Lust darauf, endlich richtig loszulegen und scharren mit den Hufen“, betont der stellvertretende Bühnenchef.

Von Frank Hermann