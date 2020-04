Barsinghausen

Für die Akteure der Barsinghäuser Deister-Freilichtbühne sind die düsteren Befürchtungen der vergangenen Wochen Wirklichkeit geworden: Der Vorstand des Vereins hat beschlossen, die Saison 2020 ausfallen zu lassen. „Nach vielen Überlegungen und der Abwägung aller Tatsachen und Empfehlungen haben wir uns dazu entschieden, die Saison auf unserer Freilichtbühne komplett abzusagen und auf das Jahr 2021 zu verschieben“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Malte Großestrangmann. Dieser Entschluss sei alles andere als leicht gefallen, sei aber doch in der aktuellen Situation die in den Augen des Vorstandes einzig richtige. „Die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Besucher steht an erster Stelle“, so Großestrangmann.

Die Mitglieder der Freilichtbühne waren bereits in den vergangenen Wochen bei der Probenarbeit für die neue Spielsaison von den Verhaltensregeln anlässlich der Corona-Epidemie ausgebremst worden. „Aktuelle Vorgaben für Hygiene und Sicherheit zwingen uns zurzeit zu besonderer Rücksicht, zu ungewohnten Entscheidungen und zu Geduld“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Das strikte Einhalten dieser Vorgaben sei wichtig, um andere und die Akteure der Freilichtbühne selbst zu schützen.

„Schauspiel auf Abstand ist so gut wie unmöglich“

Niemand könne zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie lange die Situation mit den Abstandsregeln noch anhalte. „Wir haben uns daher entschieden, die Saison abzusagen, denn Schauspiel auf Abstand ist so gut wie unmöglich“, sagt Großestrangmann. Die Entscheidung scheine „aufgrund der komplexen Lage unumgänglich“ zu sein.

Es sei weder möglich, auf Abstand proben, noch hinter der Bühne Abstand zu halten. „Leichtfertig mit den gegebenen Empfehlungen umzugehen halten wir für nicht verantwortbar“, so der stellvertretende Vorsitzende. Selbst wenn es demnächst eine Lockerung für Theater geben sollte, was vor Juni nicht zu erwarten sei, würde eine Vorlaufzeit für die drei Produktionen gebraucht. „Eine Saison dann so spät zu starten, halten wir für unrealistisch.“

Zur Vorstellung des Musicals im vergangenen Jahr "La Cage aux Folles" kamen 692 Zuschauer in die Freilichtbühne: Rekordbesuch. Quelle: Andreas Kannengießer

Die Freilichtbühne wollte in diesem Sommer das Schauspiel „Frau Müller muss weg“, die Komödie „Das Leben ist ein Fest“ sowie das Familienstück „Aladin und die Wunderlampe“ aufführen. „Wir werden die Stücke, die wir für 2020 geplant haben, 2021 zur Aufführung bringen“, kündigt Großestrangmann an. Alle bisher bezahlten Karten behalten nach Mitteilung des Vereins Ihre Gültigkeit bis 31. Dezember 2021. Plätze müssen dann allerdings für die Saison 2021 neu reserviert werden.

Auch die Musical-Night entfällt

Ausfallen muss auch die beliebte, für den 3. Juli geplante Musical-Night auf der Freilichtbühne. „Dafür suchen wir gerade einen neuen Termin Anfang September 2020“, sagt Großestrangmann. „Wir hoffen alle, dass wir bis dahin ein bisschen Normalität zurückgewonnen haben.“

Die Mitglieder der Bühne hoffen darauf, dass die derzeit strengen Verhaltensregeln angesichts der Pandemie im Laufe des Sommers gelockert werden können. In diesem Fall wollen die Aktiven viele Instandhaltungsarbeiten an der Bühne ausführen, „sodass das Vereinsleben nicht gänzlich entfällt“. Der Verein setze auf das Engagement der Mitglieder – „und vielleicht auf den einen oder anderen Zuschuss oder eine kleine Spende“, sagt Großestrangmann. Die Produktionskosten für 2020 seien bereits angefallen. „Uns werden die Einnahmen aus Werbung und Eintrittsgelder jedoch fehlen.“

Verschiedene Besucher hätten schon mitgeteilt, dass sie die bereits gezahlten Eintrittsgelder spenden möchten. „Ganz herzlich möchten wir uns bei unseren treuen Besuchern bedanken“, betont der Verein. Unterstützung wie diese helfe in dieser „auch für uns herausfordernden finanziellen Situation“ sehr. Für Fragen und Anregungen steht der Vereinsvorstand unter der E-Mail-Adresse info@deister-freilicht-buehne.de zur Verfügung.

