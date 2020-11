Barsinghausen

Die Spendenaktion Weihnachten im Schuhkarton ist in Barsinghausen auch in diesem Jahr wieder erfolgreich abgeschlossen worden. Großen Anteil daran hatten die Mitarbeiter der Barsinghäuser Firma Deister electronic, die allein mehr als 60 Geschenkpakete für Kinder aus bedürftigen Familien vor allem in Ost- und Südosteuropa gepackt haben.

Die Geschenkaktion wird im deutschsprachigen Raum schon seit mehr als 25 Jahren von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse organisiert und betreut. Ziel ist es, bedürftigen Kindern zu Weihnachten mit liebevoll zusammengestellten Schuhkartons eine Freude zu bereiten. In den Geschenkboxen befinden sich im Regelfall kleine Spielsachen, aber auch ganz praktische Dinge wie etwa Stifte, Hefte und andere Schulmaterialien sowie Hygieneartikel wie Zahn- und Haarbürsten. Die Geschenkpakete werden zentral in Berlin gesammelt und rechtzeitig vor dem Fest in die Zielgebiete transportiert.

Anzeige

Kinderaugen sollen leuchten

Eine vergleichbare Aktion wie Weihnachten im Schuhkarton gibt es auch außerhalb der deutschen Grenzen. International ist die Spendenaktion unter dem Namen Operation Christmas Child bekannt. Seit 1993 seien bereits mehr als 178 Millionen Kinder in gut 150 Ländern erreicht worden, berichtet Deister-electronic-Auszubildende Celine Eichler, die sich in ihrem Unternehmen besonders für die Aktion engagiert. Die meisten der gepackten Schuhkartons kommen neben den deutschsprachigen Ländern aus den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Kanada, Großbritannien, Spanien und Finnland.

Die Deister-electronic-Eigentümerfamilie Stobbe unterstützt schon seit Jahren die Aktion. Mittlerweile sind aber auch immer mehr Mitarbeiter des Elektronikunternehmens bei der Hilfsaktion tatkräftig im Einsatz, oder sie spenden. Im vergangenen Jahr waren so mehr als 70 Schuhkartons gepackt worden, diesmal waren es – trotz der Probleme rund um die Corona-Pandemie – immerhin mehr als 60. Ziel sei es, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, sagt Eichler. „Nur das zählt für die zahlreichen Helferinnen und Helfer.“

Alle Abteilungen helfen beim Verpacken

„JetztErstRecht“ hatte die Hilfsorganisation Samaritan’s Purse diesmal als Motto für die Aktion ausgegeben, und das Team von Deister electronic handelte entsprechend. Große Kartons dienten als Sammelboxen, in die die Mitarbeiter ihre Sachspenden legen konnten, wie Eichler berichtet. Die Boxen hätten sich sehr schnell mit bunten Geschenken gefüllt.

Die Mitarbeiter von Deister electronic sind stolz auf den Erfolg ihrer Hilfsaktion. Quelle: Privat

Im Organisationsteam waren Mitarbeiter verschiedener Abteilungen aktiv, etwa aus dem Vertriebsinnendienst und dem Housekeeping. Als es dann galt, die Geschenke unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienerichtlinien weihnachtlich zu verpacken, waren viele weitere helfende Hände aus dem Support, der Konstruktion, der Produktion und dem Marketing mit von der Partie. Deister electronic spricht von einer „großartigen Ausbeute“ bei den Schuhkartons, „die nun ihre Reise um die Welt antreten und Kinder glücklich machen können“.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer