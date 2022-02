Barsinghausen

Die Stadtwerke Barsinghausen als Betreiber des Deisterbads erhöhen ihre Bahnenentgelte und verlangen von den Wassersport treibenden Vereinen zukünftig 13 Euro pro Bahn und Stunde. Auf dem Papier ist das eine Erhöhung um 2 Euro – in der Realität könnte es die Vereine deutlich härter treffen. Denn vor einigen Jahren hat die Stadt auch ihren Zuschuss eingestellt und gleicht die Differenz an den Badbetreiber nicht mehr aus. Das heißt, die Stadtwerke verlangen von den Vereinen nun die volle Summe.

Konkret heißt das: Bislang verlangten die Bäderbetriebsgesellschaft und später die Stadtwerke als ihr Nachfolger 11,04 Euro pro Bahn und Stunde. Die Vereine zahlten jedoch nur 5 Euro, die Differenz wurde von der Stadt per Zahlung an den Badbetreiber ausgeglichen. Damit war 2016 Schluss. Die Stadt stellte ihre Zahlung ein. Doch für die Vereine blieb es bei der bisherigen Summe.

Bis Ende November 2021. Dann bekamen der TSV Barsinghausen, der Schwimmclub Barsinghausen, die DLRG-Ortsgruppen Barsinghausen und Goltern, der Tauchsportverein Barsinghausen sowie der Calenberger Canoe Club ein Schreiben der Stadtwerke. Zukünftig seien 13 Euro fällig. Erst jetzt wurde den betroffenen Vereinen bewusst, dass seit Jahren keine Zuschüsse mehr flossen und dass, falls sich daran nichts ändert, sie alleine auf den Kosten sitzen bleiben werden.

Die Betriebskosten für das Deisterbad sind gestiegen, dementsprechend erhöht haben sich auch die Entgelte für die Nutzung Quelle: Janna Sillinger (Archiv)

Im Ordnungs- und Ehrenamtsausschuss vor wenigen Tagen waren sich alle Anwesenden einig: Die Erhöhung der Bahnenentgelte vonseiten der Stadtwerke sei angesichts der Betriebskosten des Deisterbads verständlich und akzeptabel. Berthold Kuban, Vorsitzender des Barsinghäuser Sportrings, verdeutlichte jedoch die Probleme, die sich für die betroffenen Verein ergäben, wenn die Stadt die Zuschusszahlung nicht wieder aufnehme: „Der Sprung von 5 auf 13 Euro wäre eine Erhöhung um 160 Prozent. „Das können sich die Vereine nicht leisten.“

Aufschub oder eine schnelle Lösung?

Laut dem Sportring-Vorsitzenden sei das Schreiben der Stadtwerke an die Vereine eine „ziemliche Überraschung“ gewesen. Alle sähen ein, dass eine Erhöhung notwendig sei, aber jetzt sollten sie quasi ab sofort mehr als das Doppelte zahlen. „Das geht für die Vereine nicht so einfach, rein rechtlich schon nicht“, betonte Kuban.

Thomas Struß, Vorsitzender SC Barsinghausen, bestätigte Kubans Einschätzung: „Einige Vereine müssten ihren Trainingsbetrieb einschränken oder sogar ganz einstellen. Wir müssen schnell eine Lösung finden. Es ist wichtig, dass die Vereine in geeigneter Form wieder einen Zuschuss bekommen.“

Der Grünen-Ratsherr Christian Röver schlug während der Sitzung vor, zügig das Gespräch mit Stadtwerke-Chef Shteryo Shterev zu suchen. „Vielleicht kann man die Zahlungen bis zum Jahresende aussetzen und sucht bis dahin nach einer Lösung. Das nimmt für die Vereine den Druck aus dem Kessel.“ Diesem Vorschlag widersprachen die Vertreter der Vereine nicht.

„Einige Vereine müssten ihren Trainingsbetrieb einschränken oder sogar ganz einstellen. Wir müssen schnell eine Lösung finden.“ Quelle: Andreas Kannegießer

Sportring stellt Zuschussantrag

Der Sportring sieht ebenfalls Gesprächsbedarf. Der Vorstand hat einen Zuschussantrag zum städtischen Haushalt über 19.000 Euro gestellt. Das ist in etwa die Summe, die die Wassersport treibenden Vereine pro Jahr zusätzlich bezahlen müssen, wenn ihre Bahnenentgelte wie genannt steigen.

Da die Stadt den Sportvereinen jedoch in den vergangenen zwei Jahren jeweils eine sechststellige Summe zum Zwecke der Spotförderung überwiesen hat und dies vermutlich auch weiterhin tut, bezeichnete Nadin Quest, Leiterin des städtischen Schul- und Sportamts einen möglichen Zuschuss als doppelte Sportförderung, was nicht korrekt sei. „Dann müsste man noch einmal an das gesamte Modell der Sportförderung rangehen und dieses überarbeiten“, sagte Quest.

Der Sportring-Vorsitzende Kuban erklärte auf Anfrage, noch sei ihm nicht ganz klar, warum die Stadt, die nach seinen Worten „seit Urzeiten“ Zahlungen an die Bäderbetriebsgesellschaft und später an die Stadtwerke als Nachfolgerin leistete, diesen Zuschuss für die Bahnenentgelte 2016 eingestellt habe. Auch kenne er nicht den Grund, warum die Stadtwerke die ausstehenden Summen nicht eingefordert hätten. Der Sportring sei aber der Meinung, dass die Stadt diese Differenz zunächst ausgleichen müsse.

Sportförderung neu strukturieren?

Die Zahlung einer pauschalen Summe, wie in der Vergangenheit geschehen und jetzt beantragt, könne aber nur eine Übergangslösung sein. „Als die Stadt damals die Rasenpflege auf den Sportplätzen eingestellt und die Hallennutzungsgebühren eingeführt hatte, erhielten die betroffenen Vereine auch keine zusätzliche Unterstützung“, erläutert Kuban. Entsprechend sei eine zusätzliche und dauerhafte Unterstützung der Wassersport treibende Vereine schwer zu rechtfertigen.

Zudem sei die städtische Sportförderung vor nicht allzu langer Zeit deutlich erhöht worden. „Meiner Meinung nach sollte sie jetzt für alle auskömmlich sein“, so Kuban. Die sechs betroffenen Vereine müssten ihre Vereinsbeiträge mittelfristig anpassen.

Karl-Heinz Tiemann aus dem Vorstand des Sportrings pflichtete Kuban bei. Die im Sportring organisierten Sportvereine müssten die Verteilung der im Rahmen der Sportförderung erhaltenen Gelder neu strukturieren. Bisher seien Mitgliederzahl und Durchschnittsalter der Mitglieder entscheidend für die Zuteilung gewesen. Zukünftig sollten womöglich auch die Kosten, die die Ausübung des Sports für den jeweiligen Verein verursachen, als weiteres Kriterium betrachtet werden.

