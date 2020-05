Kirchdorf

Unmittelbar nach den Pfingstfeiertagen will das Deisterbad am Dienstag, 2. Juni, den Badebetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder aufnehmen – unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen. Zunächst gilt die Öffnung jedoch ausschließlich für den Außenbereich mit dem Freiluftbecken. Das Hallenbad bleibt auf unbestimmte Zeit weiterhin geschlossen.

Vorbereitungen für den Neustart

In den nächsten Tagen treffen der Leitende Schwimmmeister Ingo Korczowski und dessen Mitarbeiter-Team letzte Vorbereitungen für den Neustart. Dazu gehört eine gründliche Reinigung des Außenbeckens, nachdem in der Corona-Pause bereits einige Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Dienstplan standen. Außerdem wird noch frisches Wasser in das rund 295 Quadratmeter große Spiel- und Spaßbecken mit einer Tiefe von 1,35 Metern gelassen.

Das alte Kassenhäuschen am Zugang zum Außenbecken wird für die Wiedereröffnung reaktiviert. Betriebsleiter Ingo Korczowski koordiniert die Arbeiten. Quelle: Frank Hermann

Hinzu kommen die Bestimmungen eines Hygieneplanes, um die Vorgaben für einen sicheren Badebetrieb in Corona-Zeiten umsetzen zu können. Als Grundvoraussetzung gilt dabei die Einhaltung von Abstandsregeln – „sowohl im Wasser als auch auf der Liegewiese. Für die Kontrolle dieser Regeln werden wir wohl einen höheren Personalaufwand treiben müssen. Je nachdem, wie viel Besucher auf der Anlage sind“, kündigt Korczowski an.

Maximal 200 bis 250 Besucher

Nach Angaben des Badmanagers dürfen sich voraussichtlich maximal 200 bis 250 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. In dieser Beschränkung sieht Korczowski jedoch kein Problem. „Wir müssen sehen, wie der Badebetrieb mit den verordneten Einschränkungen überhaupt von den Menschen angenommen wird. Viele Leute sind sehr verunsichert und warten ab“, sagt der Betriebsleiter.

Geschlossen bleibt weiterhin der gesamte Innenbereich des Deisterbades mit der Schwimmhalle, den Umkleiden und den Duschen. Um den Zugang zum Außenbecken gewährleisten zu können, wird das alte Kassenhäuschen am Seiteneingang des Freibadgeländes wieder reaktiviert. „Dieses Häuschen wurde in der Vergangenheit nie richtig genutzt, denn die Besucher sind immer durch das Hallenfoyer ins Bad gekommen“, erläutert Korczowski.

Infektionsgefahr gering halten

Bis zur Eröffnung am 2. Juni stellt das Deisterbad-Team noch mehrere Desinfektionsspender direkt am Kassenhäuschen sowie an weiteren zentralen Punkten des Außengeländes auf, um die Gefahr möglichst gering zu halten, dass der Coronavirus oder eine andere Infektion weitergegeben wird.

Von Frank Hermann