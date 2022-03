Barsinghausen

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit hat im städtischen Baubetriebshof das leitende Personal gewechselt. Hatte Tobias Hielscher bereits im vergangenen Jahr den langjährigen Leiter Siegfried Dreblow abgelöst und kommissarisch dessen Position übernommen, so ist der 33-Jährige Kirchdorfer seit dem 1. März nun auch ganz offiziell der Leiter des städtischen Betriebs.

Hielscher ist jetzt „Meister kommunaler Bauhof“

Hätte man Tobias Hielscher in der vergangenen Woche um ein Gespräch gebeten, er hätte wahrscheinlich, ohne eine Sekunde zu zögern, abgesagt. Jetzt aber hat er wieder etwas Luft und den Kopf frei für ein Gespräch. Doch die Füße hochlegen kann der frischgebackene Bauhofmeister trotzdem nicht. Denn zum einen gibt es auf so einem Bauhof das ganze Jahr lang genug zu tun, und zum anderen fallen gerade im Frühling viele Tätigkeiten an, die unbedingt abgearbeitet werden müssen.

Wer von Kirchdorf kommend auf der Röntgenstraße nach Barsinghausen hineinfährt, passiert direkt hinter dem Ortseingang das Gelände des städtischen Baubetriebshofs. Quelle: Mirko Haendel

Der Kirchdorfer Feuerwehrmann musste in den vergangenen zwei Jahren ordentlich büffeln. Er besuchte neben seinem Job im Bauhof die Meisterschule und reiste dafür regelmäßig zu Lehrgängen nach Rendsburg. Nach erfolgreich bestandener Prüfung darf sich Hielscher seit einigen Tagen „Meister kommunaler Bauhof“ nennen. Davon gibt es in Deutschland aktuell nur 30 Personen. Inhalte dieser noch recht jungen Ausbildung sind unter anderem Tief- und Straßenbau, Grünpflege, Baumpflege, Spielplatzkontrollen, Naturschutz und Landschaftspflege, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Betriebsführung. Das sind nahezu alle Aufgaben eines kommunalen Baubetriebshofs.

„Die Ausbildung war genau das richtige für meine Tätigkeit“, bestätigt Hielscher – und für seinen Arbeitgeber ebenfalls, denn als Meister darf er jetzt sogenannte Straßenwerter ausbilden, die laut der Arbeitsagentur Verkehrswege auf Schäden kontrollieren, warten und instand halten. Außerdem sichern sie auch Bau- und Unfallstellen. Der 33-Jährige nennt sie „die Allrounder vom Bauhof“. Solche Fachkräfte sind sehr begehrt und auf dem Arbeitsmarkt kaum zu bekommen. „Also müssen wir sie selbst ausbilden“, so Hielscher.

Die Werkstatt in der großen Halle des Baubetriebshofs ist mit einer Hebebühne und einer Werkstattgrube ausgestattet, um den Fuhrpark in Schuss halten zu können. Quelle: Mirko Haendel

Karrierestart als Tischler

Vor elf Jahren hat der langjährige Leiter der Kirchdorfer Jugendfeuerwehr als gelernter Tischler beim Bauhof angefangen und sich zumeist um die Pflege, Instandhaltung und Sanierung der städtischen Spielplätze gekümmert. Offenbar hat sich der ehemalige Fußballer des TSV Kirchdorf nicht ungeschickt angestellt und ein gewisses Engagement an den Tag gelegt, denn vor fünf Jahren wurde er zum stellvertretenden Leiter des Bauhofs. „Und dann ist man wohl auf die Idee gekommen, dass das ein Modell für die Zukunft sein könnte“, scherzt Hielscher, der in dem Betrieb nun ganz oben angekommen ist.

Tobias Hielscher steht vor dem Minibagger. Dahinter werden die Wassertanks gelagert, mithilfe derer bei langer Trockenheit die Stadtbäume bewässert werden. Quelle: Mirko Haendel

Der Bauhof als Dienstleistungsbetrieb

Er sei in seiner Heimat sehr verwurzelt, sagt Hielscher. „Das ist auch beruflich von Vorteil, denn ich kenne meinen Ort.“ Er habe allerdings auch nie wirklich Feierabend, denn auch unter den Freunden und Bekannte gebe es immer jemanden, der gerade mal wissen will, warum die Stadt gerade die eine Straße und nicht die andere saniert oder warum dieser oder jener Baum gefällt werden musste. Anfragen, aber auch Hinweise der Bürger – ob während oder außerhalb seiner Arbeitszeit – hält Hielscher aber für selbstverständlich. „Ich sehe uns als Dienstleister, die Bürger haben berechtigterweise ihre Anliegen“, sagt er.

Und schließlich sei der Bauhof auch auf Hinweise der Bürgerinnen und Bürger angewiesen, betont Hielscher. Insbesondere bei Mängelmeldungen, die recht zügiges Reagieren notwendig machen. „Etwa Löcher in Straßen können durch Unterspülungen verursacht worden sein und müssen sofort beseitigt werden“, erklärt Hielscher. Beschädigte Verkehrsschilder, Mängel an Spielgeräten oder Äste an städtischen Bäumen, die herunterzustürzen drohten, sollten ebenfalls direkt beim Bauhof gemeldet werden, da auch in diesen Fälle Gefahr drohe.

Dafür stehe die Telefonnummer (05105) 7742800 sowie die E-Mailadresse baubetriebshof@stadt-barsinghausen.de zur Verfügung. Der Baubetriebshof gehört organisatorisch zum städtischen Tiefbauamt. Dessen Leiter Michael Dettmann ist Hielschers Vorgesetzter und leitet Mängelmeldungen an den Bauhofleiter weiter. Dettmann ist unter Telefon (05105) 7742233 erreichbar.

Ein schickes Teil: Die Tischler des Bauhofs haben den Prototyp einer Tisch-Bank-Kombination erstellt, die in mehrfacher Ausführung im Stadtgebiet aufgestellt werden sollen. Quelle: Mirko Haendel

Viele Aufgaben, großer Fuhrpark

Die Mitarbeiter des Barsinghäuser Bauhofs, derzeit sind es 28 inklusive zwei Azubis, haben eine Menge unterschiedlicher Arbeiten zu erledigen. So gehören die Unterhaltung der Gemeindestraßen, die Beschilderung dieser Straßen, die Grünpflege der Rasenflächen und Parkanlagen, die Baumpflege und -Kontrolle zum Aufgabenbereich. Eine eigene Tischlerei mit derzeit zwei Tischlern kümmert sich um die Spielplätze, hält städtisches Mobiliar wie etwa Sitzbänke in Schuss, baut aber auch selbst Möbel wie die Mitfahrbänke, die mittlerweile in verschiedenen Ortsteilen zu finden sind. Der Bauhof ist zudem für den Winterdienst auf öffentlichen Flächen und Straßen sowie die Bepflanzung der öffentlichen Grünanlagen zuständig.

Entsprechend groß und variabel ist somit auch der Fuhrpark des Bauhofs. Der Betrieb verfügt über drei Lkw, 15 Pritschenfahrzeuge, zwei Radlader, einen kommunalen Schlepper (= Kleintrecker), einen Minibagger, zwei Großflächenmäher und eine selbst fahrende Walze. Verständlich ist, dass der Bauhof auch einen Kfz-Mechatroniker beschäftigt.

Jetzt beginnt der Frühjahrsputz

Ein großer Teil dieser Fahrzeuge wird in den kommenden Wochen im Einsatz sein, denn es gilt, die Schäden des Winters zu beseitigen und zugleich die Stadt fit für Frühling und Sommer zu machen. „Winterdienst war in diesem Winter ja eher nicht angesagt“, bestätigt Hielscher, trotzdem hätten zahlreiche Straßen in den vergangenen Monaten gelitten. Diese müssen jetzt beseitigt werden. Zu dem Zweck steht den Mitarbeitern der sogenannte Asphalt-Lkw mit installiertem Thermo-Container zur Verfügung. Hier kann der Asphalt zum Flicken der Löcher auf die richtige Temperatur gebracht werden.

Der Winterdienst ist eine von zahlreichen Aufgaben des Bauhofs. Dafür stehen den Mitarbeitern unter anderem zwei Radlader zur Verfügung. Quelle: Mirko Haendel

Zudem müssen die Spielplätze nach dem Winter auf Vordermann gebracht werden – schadhafte Spielgeräte repariert werden, die Grünflächen, Hecken und Bäume gepflegt werden, damit die Freiluftsaison beginnen kann. Und damit sich auch diejenigen, die nicht mehr die Spielplätze besuchen, so richtig über den Frühling freuen können, sind demnächst auch die zwei Gartenlandschaftsbauer des Bauhofs und ihre Kollegen unterwegs, um Tausende Blumen und Stauden zu pflanzen, Beete und Grünflächen zu pflegen.

Dokumentation soll digitalisiert werden

Langfristige Ziele hat sich Hielscher ebenfalls gesetzt. „Ganz oben steht natürlich die Digitalisierung“, sagt Leiter „Unser Baumkataster läuft noch analog, und auch die wöchentlichen Spielplatzkontrollen werden noch analog dokumentiert. Da müssen wir ran“, sagt er entschieden. Ebenso soll in naher Zukunft der Maschinenpark des Bauhofs modernisiert werden, um die körperliche Belastung des Personals zu verringern. „Wir sind bei Wind und Wetter draußen, und unsere Arbeit ist immer körperlicher Tätigkeit verbunden, da können wir zusehen, dass wir uns die Arbeit ein wenig angenehmer machen“, sagt Hielscher. So soll der Straßenbau-Lkw mit einem Kranaufsatz für schwere Lasten versehen werden und ein neuer Schlepper angeschafft werden, mit dessen Hilfe Hecken auch maschinell geschnitten werden können.

Ein anstrengender Job, aber Tobias Hielscher ist zufrieden: „Ich habe hier einen von meinem Vorgänger richtig gut strukturierten und geführten Bauhof übernommen, und meine Aufgaben empfinde ich als sehr reizvoll.“

