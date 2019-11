Barsinghausen

Auf dem Kamm des Deisters stehen viele Türme. Doch nur einer ist lang genug und hat das Zeug zum Wahrzeichen. Das als „ Fernsehturm“ in den Sprachgebrauch der Bewohner des Calenberger Landes eingegangene Gebäude oberhalb von Barsinghausen ist noch aus 50 Kilometern zu sehen. Von innen dagegen ist er in der Regel nicht zu besichtigen. Mitarbeiter Mirko Haendel durfte das Wahrzeichen nun erklimmen – anlässlich des 50. Geburtstags des Turms mit seiner rot-weiß gestreiften Spitze.

Der Fahrstuhl streikt, die Lunge pfeift

Erklimmen ist in diesem Fall die korrekte Beschreibung, denn an diesem Tag streikt der sich in der dunklen, nach oben leicht verjüngenden Stahlbetonröhre befindliche Fahrstuhl bereits nach etwa zehn Metern. Also geht es zu Fuß hoch – gezählte 295 Stufen bis zur ersten von drei Plattformen, 75 Meter über der Grundplatte (360 Meter Normalhöhennull).

Schnaufend meistern Objektmanager René Thiem, Lea Borgers, Sprecherin der Deutschen Funkturm (DFMG), und ich die erste Etappe. Die DFMG ist einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, die Antennenträger, also auch Funktürme, betreibt und deutschlandweit rund 29.000 Funkstandorte vermarktet.

Techniker haben im Turm übernachtet

Wir stehen in den Mannschaftsräumen. Hier konnten die Techniker viele Jahre im Notfall übernachten. In vordigitalen Zeiten waren Reparatur- und Wartungsaufwand deutlich höher als heute. „Manchmal waren die Techniker täglich hier, weil sie Röhren austauschen oder anderes reparieren mussten“, sagt Thiem.

Die Räume stehen heute leer. Nur ein Plakat der Deutschen Bundespost zur Arbeitssicherheit mit der Aufschrift „Klarer Kopf, klare Sicht. Alkohol benebelt“ erinnert daran, dass in den Räumen früher mehr Leben war. „Heute läuft viel über Fernwartung“, erklärt Thiem. Auf einer Lüftungsröhre liegt versteckt eine alte Schnapsflasche.

Der Turm ist ausgelastet

Noch einmal zehn Stufen höher, direkt unter Plattform zwei (83 Meter) ist heute die Technik untergebracht: Verteilerschränke für Strom und Daten, Sicherungskästen, Vorrichtungen für die Funktechnik und unter der Decke ein beeindruckendes Gewirr an Strom- und Datenleitungen – einige armdick. Trotzdem herrscht weder in den Räumen noch auf den Plattformen auch nur annähernd Enge.

Noch vor 20 Jahren waren vermutlich mehr und vor allem größere Antennen zu sehen. Ist der Fernsehturm bald überflüssig? 1969 waren die Zeitungen voll von Berichten über den Bau und seine technische Leistungsfähigkeit. Heute führt der „Lange Lulatsch“, wie er damals genannt wurde, eher ein ruhiges Dasein ohne große Beachtung. Doch der Turm ist ein halbes Jahrhundert nach seiner Eröffnung nicht minder wichtig.

„Wir planen auch in Zukunft mit dem Turm“, teilt Benedikt Albers aus der DFMG-Kommunikationsabteilung schriftlich mit. Lea Borges bestätigt: „Der Turm ist für uns weiterhin wichtig und derzeit gut ausgelastet.“ Dank der Digitaltechnik seien die Sender- und Empfängeranlagen heutzutage eben deutlich kleiner als zu Zeiten der großen Röhren. Der Turm erfülle heute sogar mehr Aufgaben als im vorigen Jahrhundert: Richtfunk, Rundfunk, Mobilfunk und Kommunikationsstandard 5G.

Sturmsicher und schwankungsfrei

Nach 362 Stufen erreichen wir Plattform drei in 91 Metern Höhe über dem Deisterkamm und direkt unterhalb des rot und weiß gestrichenen etwa 45 Meter hohen Stahlrohrmastes. Die nicht eingezäunte Plattform hat mit 15 Metern einen kleineren Durchmesser als die anderen beiden (jeweils 25 Meter) und besteht nicht, wie die unterste, teils aus Stahlgitter, durch das man direkt hinunter zum Fuß des Turms schauen kann. Hilfreich für Menschen mit Höhenschwindel.

Die Aussicht ist beeindruckend! Feggendorf ist einen Steinwurf entfernt. In der Gemarkung des kleinen Dorfs steht der Fernsehturm, er wurde aber nach der zuständigen Fernsprechvermittlungsstelle ( Barsinghausen) benannt. Dahinter Stau auf der A2. Auch von hier oben sieht das Gewerbegebiet in Bantorf wenig ansprechend aus. Faszinierend ist hingegen der Blick entlang des Deisterkamms gen Osten. Stundenlang könnte man hier stehen – wenn es nicht so zugig wäre. „Sturm ist für den Turm überhaupt kein Problem“, beruhigt Thiem. In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1977 steht geschrieben, der Turm sei schwankungsfrei.

Ich bin es nicht mehr, nachdem wir die fast 370 Treppenstufen wieder hinuntergestolpert sind.

Kein Fernsehbild ohne Funkturm Es muss ein beeindruckendes Schauspiel gewesen sein, als im Mai 1967 mit dem Bau des Fernmeldeturms Barsinghausen begonnen wurde. Auf ein Stahlbetonfundament von 23 Metern Durchmesser und fünfeinhalb Metern Tiefe wurden per Kran der mehrteilige Turmschaft sowie zwei Stahlrohrmasten gesetzt. Alles zusammen damals 140 Meter, inzwischen 148,9 Meter, hoch und etwa 5800 Tonnen schwer. Der Innenausbau war im September 1968 fertig, die Einrichtung der funktechnischen Anlagen dauerte noch einmal ein Jahr. In der Bauphase dürften unzählige Lastwagen und andere Baufahrzeuge den Weg zum Deisterkamm befahren haben. Kurz vor der Eröffnung war in der Deister-Leine-Zeitung (DLZ) zu lesen, mit dem Bau werde „ein echtes Bedürfnis befriedigt“. Unzureichender Empfang des „2. und 3. Fernsehprogramms im Raum Deister-Süntel“, wie es damals hieß, ließen den Ruf nach einem weiteren Sendeturm immer lauter werden. So galt insbesondere der Raum um Bad Münder als das Tal der Ahnungslosen, in dem die Programme von ZDF und NDR gar nicht oder nur mit starken Bild- und Tonstörungen zu empfangen waren. Daher trug der Turm zugleich den Namen „ Fernsehturm Bad Münder“. Zudem dient der Turm seit seiner Inbetriebnahme als Richtfunk- und Relaisstation für die Rundfunkübertragung wie auch der Übermittlung im Fernsprechverkehr. So konnten damals 3000 Telefongespräche gleichzeitig über die Relaisstation geführt werden. 4,3 Millionen Deutsche Mark ließ sich die Bundespost den Bau seinerzeit kosten. Zur offiziellen Eröffnung am 22. Oktober kletterten viele wichtige Menschen – Vertreter der Landkreise, Gemeinden, Städte, der Forstverwaltung, der Firma AEG-Telefunken, der Oberpostdirektion sowie Barsinghausens Bürgermeister Walter Theil und Stadtdirektor Fritz Hamann – die vielen Treppenstufen in den Betriebsraum hinauf.

Von Mirko Haendel