Im evangelischen Marienkäfer-Kindergarten haben die Jungen und Mädchen etwas zu sagen –und das wortwörtlich. Sprachbildung und -förderung spielen eine wichtige Rolle im pädagogischen Alltag der Betreuungseinrichtung. Kita-Leiterin Waltraud Papenburg und Erzieherin Tanja Emme absolvierten zu diesem Zweck eine einjährige Wortschatz-Qualifizierung bei der Region Hannover – und nahmen am Donnerstag das Qualitätszertifikat für die anerkannte Kompetenz-Kita Sprache entgegen.

Den Kindern ein Vorbild sein

Beim Wortschatz-Projekt der Region Hannover geht es darum, die Sprachbildung von Kindern gezielt zu unterstützen. Während der Fortbildung erfahren Kita-Fachkräfte, wie sprachliche Unterstützung für die Kinder am besten funktioniert. „Dazu gehört, die Kinder genau zu beobachten, ihren jeweiligen Sprachstand einzuschätzen und selbst Vorbild im sprachlichen Miteinander zu sein“, erläuterte Fachberaterin Christiane Allner von der Region Hannover.

Der Marienkäfer-Kindergarten leiste auf diesem Gebiet eine wertvolle Arbeit – zumal Waltraud Papenburg und Tanja Emme bereits über fachliche Vorkenntnisse aus früheren Wortschatz-Qualifikationen verfügen. „Mit diesem Thema befassen wir uns schon seit längerer Zeit, denn Sprache begleitet uns immer und überall im Alltag“, sagte die Kita-Leiterin.

Freude an Sprache vermitteln

Bereits bei der Begrüßung der Kinder am Morgen sei es wichtig, die Kinder auf Augenhöhe anzusprechen und als Gesprächspartner zu akzeptieren. Für die beiden Mitarbeiterinnen des Kindergartens in Trägerschaft der Marienkirchengemeinde sei es selbstverständlich, die Jungen und Mädchen ausreden zu lassen und ihnen die Freude an der Sprache zu vermitteln.

„Wir schaffen Anlässe für die Kinder, sich in der Sprache mitzuteilen oder sich beim Essen an den Tischen miteinander zu unterhalten. Außerdem gibt es bei uns eine sehr beliebte Leseecke und einen Literaturstuhl: Auf diesem Stuhl sitzen die Kinder und stellen der Gruppe ein Lieblingsbuch von Zuhause vor“, erläuterte Waltraud Papenburg.

Mehrsprachiger Alltag

Für die Marienkäfer-Kinder gehöre zudem die Mehrsprachigkeit zum Alltag, denn die Einrichtung betreut Jungen und Mädchen verschiedener Nationalitäten – von Türkisch und Russisch bis zu Libanesisch und Afghanisch. „So lernen die Kinder, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, die sich auch ganz unterschiedlich anhören“, sagte Tanja Emme.

Die Wortschatz-Qualifizierung zur Kompetenz-Kita Sprache dauert ein Jahr und umfasst 95 Stunden. Einen Großteil dieser Stunden bieten die Fachberater direkt in den Kitas vor Ort an. Seit 2012 hat die Region Hannover mehr als 80 Kindergärten und -tagesstätten mit etwa 800 pädagogischen Fachkräften aus den Städten und Gemeinden fortgebildet.

