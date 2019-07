Barsinghausen

Allmählich wächst wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl in der Barsinghäuser Ortsgruppe des Sozialverbandes Deutschland (SoVD): Dieses Fazit hat die erste Vorsitzende Ursula Bothe beim Sommerfest mit rund 70 Besuchern am Sonnabend im Zechensaal gezogen. Nach Auflösung der kleineren Ortsgruppen in mehreren Ortsteilen wechselten die Mitglieder vor rund einem Jahr in die einzig verbliebene SoVD-Gruppe aus der Kernstadt. Mittlerweile hat der Sozialverband diese Umstrukturierung nach Einschätzung von Bothe erfolgreich abgeschlossen.

So viele Gäste wie lange nicht

„Es hat sich eingespielt. Immer mehr Mitglieder aus den Ortsteilen kommen jetzt zu unseren Veranstaltungen in der Kernstadt“, erläuterte Ursula Bothe. Auch der Zuspruch für das Sommerfest mit etwa 70 Besuchern sein ein gutes Zeichen: „So viele Leute hatten wir hier schon lange nicht mehr.“

Weil sich trotz intensiver Bemühungen keine Kandidaten für die Vorstandswahlen gefunden hatten, musste der Sozialverband im Frühjahr 2018 seine ehemals eigenständigen Ortsgruppen in Bantorf, Hohenbostel und Großgoltern auflösen. Zuvor hatten bereits die Gruppen aus Groß Munzel sowie aus Kirchdorf, Egestorf und Langreder ihre Tätigkeit eingestellt. Die SoVD-Mitglieder wechselten in die Ortsgruppe Barsinghausen – oder kehrten dem Sozialverband ganz den Rücken.

Knapp unter 1000 Mitglieder

Auch in den vergangenen Monaten habe der SoVD noch einige Austritte hinnehmen müssen und damit die Mitgliederzahl von 1000 knapp unterschritten. Immerhin sei es für viele Frauen und Männer nicht einfach gewesen, in eine neue und unbekannte Ortsgruppe zu wechseln. „Aber wir konsolidieren uns, und es kommen auch immer wieder neue Leute hinzu. Ich bin ganz zufrieden damit, wie es sich entwickelt hat“, betonte die erste Vorsitzende.

Darüber hinaus habe die ehemalige Ortsgruppe aus Hohenbostel das monatliche Angebot ihrer Frauengruppe beibehalten: Die Frauen treffen sich weiterhin an jedem ersten Montag im Monat unter der Leitung von Karin Bruns im Hohenbosteler Gemeindesaal.

Sitzgymnastik gut angenommen

Gut angenommen wird laut Bruns auch die zu Jahresbeginn neu eingeführte Sitzgymnastik an jedem zweiten und vierten Donnerstag des Monats jeweils von 10 bis 11 Uhr im Seniorentreff Am Buchhorn. „Da machen im Durchschnitt immer rund 15 Leute mit“, berichtete Ursula Bothe. Zu den regelmäßigen SoVD-Angeboten gehöre auch die Spielegruppe mit Karin Nentwig und Karola Seifried an jedem zweiten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr im Buchhorn-Treff.

Ursula Bothe bietet zudem monatliche Sprechstunden zu sozialpolitischen Themen in der ersten Etage der Marktstraße 33 an. Die nächsten Termine sind mittwochs am 21. August, 18. September, 16. Oktober, 20. November und am 18. Dezember jeweils von 15 bis 17 Uhr.

