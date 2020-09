Barsinghausen

Der Tourismusverein aus der Deisterstadt besteht seit 130 Jahren – und gehört damit zu den ältesten Vereinen in Barsinghausen. Auf eine Jubiläumsfeier müssen die Tourismusfreunde jedoch wegen der Corona-Krise verzichten. Stattdessen verteilt der Verein ein Geschenk an den ambulanten Hospizdienst Aufgefangen: 500 Euro für die ehrenamtliche Trauer- und Sterbebegleitung.

„Ursprünglich war ein Fest mit Livemusik im ASB-Bahnhof geplant. Aber das Fest fällt wegen der Einschränkungen und Hygieneregeln in den Zeiten von Corona aus“, erläutert der Vereinsvorsitzende Rainer Krabbe. Das 130-jährige Bestehen habe der Verein nun zum Anlass genommen, den Hospizdienst für seine soziale Tätigkeit mit einer Geldspende zu unterstützen. „Um diese wichtige Arbeit zu unterstützen. Außerdem gehört der Tourismus auch zu den Mitgliedern im Trägerverein für Aufgefangen“, erklärt Krabbe.

Hospizdienst leidet in der Krise

Unter der Corona-Krise hat insbesondere auch der Hospizdienst gelitten, weil menschliche Nähe wegen der Kontaktsperren und Abstandsvorschriften nach Angaben von Koordinatorin Bärbel Oppermann kaum zu gewährleisten war. Mittlerweile seien persönliche Besuche mit Einschränkungen wieder möglich. Darüber hinaus habe Aufgefangen einen deutlichen Einbruch von mehr als 50 Prozent bei den Spendeneinnahmen hinnehmen müssen. Darum sei in der jetzigen Situation jede Zuwendung besonders willkommen.

Verein will vier Sitzbänke im Deister aufstellen

Für den Tourismusverein steht nicht allein die 500-Euro-Spende als Symbol für die Verbundenheit mit Barsinghausen. Vielmehr hat sich der Verein vorgenommen, vier Sitzbänke an besonders beliebten Stellen für Wanderer und Spaziergänger im Deister aufzustellen.

Damit erinnert der Verein auch an seine Entstehungsgeschichte, wie alte Unterlagen laut Rainer Krabbe belegen. Denn am 6. Mai 1890 hatten sich sechs Männer zum „Club zur Verschönerung des Deisters“ zusamengeschlossen. Die Vereingründer machten es sich zur Aufgabe, „die Aussichtspunkte und Ruheplätze im Deister zu vermehren“. Auch 130 Jahre später spielt der Deister mit seinen Wandermöglichkeiten eine wesentliche Rolle in der Vereinsarbeit – und insbesondere bei der Werbung für Übernachtungsgäste und Tagestouristen in der Deisterstadt.

45.000 Übernachtungen 2019 – Wunsch nach neuem Tourismusbüro

Derzeit vermittelt der Verein nahezu 120 Betten in 27 Ferienwohnungen und drei Hotels. Im Jahr 2019 kamen insgesamt rund 45000 Übernachtungen zusammen. „Das ist ein guter Durchschnittswert. Wir hatten auch schon Jahre mit mehr als 50.000 Übernachtungen“, sagt Krabbe, der sich für die Zukunft wieder ein Tourismusbüro als Anlaufstelle für Ausflügler in Barsinghausen wünscht. Vor zwei Jahren hat das Büro an der Osterstraße schließen müssen.

Von Frank Hermann