Barsinghausen

Über dem Rathaus im Fachwerkstil scheint die Sonne und im Hintergrund lugt der Fernsehturm aus dem Deisterwald hervor: So hat der achtjährige Jori Haendel aus Kirchdorf seinen fantasievollen Blick auf Barsinghausen aufgemalt und mit seinem Bild den ersten Platz im Kindermalwettbewerb „Malt uns Basche“ gewonnen. Auf der Suche nach einem schönen Motiv habe er nur kurz überlegen müssen und sei dann schnell auf das Rathaus am Ziegenteich gekommen, berichtete der Junge bei der Preisübergabe am Donnerstag im Stadtwerke-Gebäude.

Jury prämiert die Bilder

Die Stadtwerke hatten den Wettbewerb in Kooperation mit der Stadtsparkasse und mit dem Verein Haus und Grund organisiert. Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren waren in den Sommerferien dazu aufgerufen, mit Buntstiften ihr ganz persönliches Bild von Barsinghausen zu malen. Aus zehn Einsendungen wählte eine Jury schließlich die schönsten und originellsten Bilder aus.

Anzeige

„Es war für uns sehr schwierig, die Malergebnisse der Kinder zu bewerten“, sagte Stadtwerke-Vertriebsleiter Stefan Küppers. Jedes einzelne Bild zeige die enorme Kreativität der Kinder – zum Beispiel bei der Darstellung des Deisters, des Barsinghäuser Wochenmarktes, der S-Bahn, des Sandkastens im eigenen Kindergarten sowie der markanten Hochhäuser im Stadtpanorama.

Weitere HAZ+ Artikel

Drei dritte Plätze

Hinter Jori Haendel belegte die sechsjährige Sara Gudrun Kröger den zweiten Platz. Und den dritten Platz teilten sich Alexa Ponath, Sophia Elisabeth Kröger und Emmanuel Bolonakis. Die Sieger erhielten Gutscheine über 50 Euro für den ersten, 25 Euro für den zweiten sowie jeweils zehn Euro für den dritten Platz.

Von Frank Hermann