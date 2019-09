Er will für die Menschen in Barsinghausen immer ein offenes Ohr haben: Stefan Klaus tritt am 1. Oktober offiziell seinen Dienst als neuer Kontaktbeamter des Polizeikommissariats Barsinghausen an. Damit übernimmt der 45-Jährige die Nachfolge von Uwe Müller, der Ende September in den Ruhestand geht.