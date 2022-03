Barsinghausen

Es ist seine Premiere – und das sofort mit einem Jubiläum: Der neue Vorstand der IG Stadtfest hat sich am Sonnabend den Förderern und Unterstützern des Stadtfestes Barsinghausen vorgestellt. Das veränderte Team wird vom 26. bis 28. August die 50. Auflage des Stadtfestes ausrichten. Endlich kann also das Jubiläum gefeiert werden. Die bislang letzte große Sause war Auflage Nummer 49 im Jahr 2019. Dann kam Corona.

In einer großen Maschinenhalle von Deister Top – die Firma gehört zu den Sponsoren des Festes und ist im Tagesgeschäft für Spezialfällungen, Schredderarbeiten und Flächenrodungen zuständig – stellte sich der Vorstand um den Vorsitzenden Torsten Sander und seinen Stellvertretern Ralf Lichey und Nils Huschke den rund 100 Zuhörern vor. „Wir freuen uns, dass wir Barsinghausen wieder aufleben lassen können. Es ist traurig, dass in der Fußgängerzone so wenig los ist“, sagt Sander und betont, „dass wir 14 Mitglieder sind, die alle anpacken“.

Viel Platz für Zuhörer: In einer großen Maschinenhalle der Firma Deister Top gibt es die Informationsveranstaltung für das Stadtfest. Quelle: Stephan Hartung

Im vergangenen November hatte das Team um Sander die Leitung übernommen. Der bisherige Vorsitzende hatte das Stadtfest 25 Jahre lange organisiert. Aus Altersgründen „und weil die Auflagen für solche Veranstaltungen immer höher werden“, so Danner, war der Vorstand zurückgetreten. Für seine Verdienste wurde Danner am Rande der Präsentation in der Halle zum ersten Ehrenmitglied der IG Stadtfest ernannt.

Das komplette Programm wird wohl am 1. Mai bekannt gegeben

Ein wenig Vorbereitung ist für das Programm zwar noch notwendig. „Aber alles, was Musik ist, steht schon“, sagt Sander. Spätestens am Sonntag, 1. Mai, wenn es im Lokal Max in Barsinghausen das sogenannte Stadtfest Opening gibt, wird das komplette Programm veröffentlicht. Vorbereitungen gibt es auch schon seitens der Verwaltung. „Bei uns beginnen schon intern die Planungen, wo Straßenschilder aufgestellt und Halteverbotszonen eingerichtet werden“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof. Ohnehin kann sich die IG Stadtfest auf Hilfe der Stadt verlassen. Nach einem Ratsbeschluss kommt von dort 18.000 Euro als Unterstützung. Etwa über das Dreifache dürfte sich der Etat für das Stadtfest belaufen.

Anderes Design: Das ist das neue Logo des Stadtfestes Barsinghausen. Quelle: Stephan Hartung

Eine große Neuerung ist das Logo des Stadtfestes. Es ist nicht mehr so knallbunt und daher teilweise unübersichtlich wie das Vorgängermodell, sondern klar strukturiert. Die rote Farbe, passend zum Outfit der sich selbst als „Rothemden“ bezeichnenden IG-Verantwortlichen, dominiert. Zu sehen sind für Barsinghausen typische Elemente wie ein Förderturm, der Fernsehturm und der Hirsch aus dem Stadtlogo.

Stadtfest: Der Zeitplan steht schon Freunde des Stadtfestes Barsinghausen müssen sich noch rund fünf Monate gedulden – der zeitliche Rahmen für die große Sause rund um Thie und Europaplatz steht aber schon fest. Los geht es am Freitag, 26. August, um 18 Uhr. Am Sonnabend setzt sich das Stadtfest um 11 Uhr fort. An den ersten beiden Tagen spielt die Musik bis um 24 Uhr, der Ausschank ist jeweils um 2 Uhr beendet. Am Sonntag, 28. August, erfolgt der Start ebenfalls um 11 Uhr. Musik gibt es bis 20.30 Uhr, um 22 Uhr ist das Stadtfest offiziell beendet. Für den Abschlusstag konnten die Organisatoren mit der Band The Jetlags, die um 16 Uhr beginnt und vier Sets spielt, ein echtes Highlight zur Abrundung der 50. Stadtfest-Auflage verpflichten.

Moderner ist nicht nur das Wappen des Stadtfestes, sondern passend zur aktuellen Zeit auch die Ausrichtung hinsichtlich des Umweltschutzgedankens: Getränke werden nur noch in Mehrweg-Plastikbechern ausgeschenkt. Einzige Ausnahme: Der Weinverkauf erfolgt weiterhin in Gläsern.