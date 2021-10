Barsinghausen

Barsinghausens Ortschaften bekommen Glasfaser: Mehr als 40 Prozent der Haushalte haben in den vergangenen Monaten einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser (DG) geschlossen. Damit wurde die erforderliche Quote für den Breitbandausbau erreicht, und das Telekommunikationsunternehmen steigt nach Beendigung der sogenannten Nachfragebündelung nun in die Planungsphase ein. Nach Angaben des DG-Projektleiters Christian Morag könnte womöglich noch in diesem Jahr mit den notwendigen Bauarbeiten begonnen werden – in allen Ortsteilen, aber nicht in der Kernstadt.

Vertragsabschluss weiterhin möglich

Wie viele Haushalte bis Ende der Nachfragebündelung am 9. Oktober einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen und sich somit einen kostenlosen Hausanschluss gesichert hatten, kann DG-Marketingkoordinator Christian Backs nicht sagen. „Die genaue Quote wird gerade ermittelt, in den nächsten Monaten aber sicherlich ohnehin noch steigen“, erklärt Backs auf Anfrage. Denn weiterhin haben Interessenten die Möglichkeit, einen Vertrag „zu vergünstigten Konditionen“, sprich inklusive kostenlosem Hausanschluss, abzuschließen. Laut Backs ist dies noch bis Beendigung der Planungsphase online möglich auf www.deutsche-glasfaser.de/barsinghausen.

Für jedes Haus eine Leitung

Die Planungsphase nehme erfahrungsgemäß sechs bis zehn Wochen in Anspruch, sagt Morag. Nun gelte es für das Unternehmen, Baupartner zu finden, die die notwendigen Arbeiten ausführen. Zugleich werde gemeinsam mit dem Tiefbauamt der Stadt die Tiefbauplanung vorgenommen. „Wir klären ab, wo die Backbone-Leitung, also der Hauptstrang, langlaufen kann, auf was wir bei der Verlegung der Leitungen in den Straßen zu achten haben, und wo wir Grundstücke erwerben können, um darauf die PoPs zu errichten“, erläutert der DG-Projektleiter. PoPs („Point of Presence“) sind die Glasfaserhauptverteiler und das Zentrum des Glasfasernetzes im jeweiligen Ort. Je nach Größe und Einwohnerzahl der Ortschaft werden nach Angaben der DG in einem ersten Schritt jeweils ein bis zwei dieser garagengroßen Verteilerhäuschen errichtet, von wo aus anschließend jedes einzelne Haus mit einer Glasfaserleitung angebunden wird. Laut Morag sei es durchaus möglich, mehrere kleinere Ortschaften über einen PoP zu verbinden.

Die Bauphase könne im besten Fall noch in diesem Jahr beginnen, sagt Morag. In der Regel habe nach etwa 18 Monaten der letzte Vertragspartner seinen Hausanschluss. „Dabei sind allerdings verschiedene Faktoren entscheidend – unter anderem die Witterungsverhältnisse“, schränkt der Projektleiter ein.

100-prozentiger Ausbau

Morag versichert, dass es in den Barsinghäuser Ortschaften nach Abschluss aller Arbeiten keine Gebiete ohne Glasfaseranbindung mehr geben wird. Per Kooperationsvertrag mit der Stadt Barsinghausen habe sich die Deutsche Glasfaser verpflichtet, alle Ortschaften zu 100 Prozent auszubauen, betont Morag. „Selbst in die Straßen, in denen niemand einen Vertrag abgeschlossen hat, legen wir unsere Leitungen vor jedes Grundstück. Wenn sich dann später jemand für einen Hausanschluss entscheidet, muss er diesen eben selbst bezahlen.“ Ausgenommen von der Glasfaseranbindung sei allerdings die Kernstadt Barsinghausens. Der Barsinghäuser Stadtkern habe bereits eine gute Anbindung und sei mit schnellem Internet versorgt. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass es an solchen Orten für uns schwer ist, 40 Prozent der Haushalte davon zu überzeugen, einen Vertrag mit uns abzuschließen. Daher bezeichnen wir uns auch selbst als Versorger für den ländlichen Raum“, erklärt der DG-Projektleiter.

Die Hausanschlüsse, also die Verbindung von der Grundstücksgrenze bis ins Haus, würden „in 99 Prozent der Fälle“ mithilfe einer sogenannten Erdrakete geschehen. „Für die Anschlüsse müssen wir in den seltensten Fällen den Boden aufbuddeln. Das Kabel wird über zwei Kopflöcher durch den Boden verlegt. Das besprechen wir aber immer individuell mit den Hausbesitzern vor Ort“, versichert Morag.

Deutsche Glasfaser will informieren

Zu den Bauaktivitäten will das Unternehmen die Bürgerinnen und Bürger über seine Internetseite www.deutsche-glasfaser.de/barsinghausen informieren. Zudem sind Bauinformationsabende geplant, bei denen sich Interessenten über das Ausbauprojekt informieren können.

In einer früheren Version des Artikels hatten wir geschrieben, dass es nach Aussage des DG-Projektleiters Christian Morag nach Abschluss aller Arbeiten im Barsinghäuser Stadtgebiet keine Gebiete mehr ohne Glasfaseranbindung geben werde. Das war ein Missverständnis. Auf Nachfrage präzisierte Morag seine Aussage und erklärte: „In dem Kooperationsvertrag mit der Stadt Barsinghausen haben wir uns verpflichtet, alle Ortsteile Barsinghausens außer die Kernstadt an das Glasfasernetz anzubinden.“ Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Von Mirko Haendel