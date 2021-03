Barsinghausen

Die Selbsthilfegruppe für Diabetiker gibt es in Barsinghausen schon lange. Frigga Sprenger leitet sie seit mehr als 20 Jahren. Angeschlossen war die Selbsthilfegruppe bislang dem Bezirksverband Neustadt der Diabetiker Niedersachsen. „Wenn ich jemanden einladen wollte, musste ich das zunächst vom Bezirksvorsitzenden absegnen lassen“, sagt Spenger. Das ist künftig nicht mehr der Fall.

Sprenger ist nun Vorsitzende des neu gegründeten Bezirks Barsinghausen. „Im Grunde läuft aber alles wie bisher weiter“, betont sie. Unterstützung hat Sprenger von ihrem zweiten Vorsitzenden, Wilhelm Abholz-Wonigeit. „Der ist pfiffig am Computer, und das liegt mir nicht so“, sagt sie.

Seit einem Jahr nicht mehr getroffen

Hunderte Betroffene haben bei der Selbsthilfegruppe in Barsinghausen schon Hilfe gesucht. Sprenger selbst hat Diabetes Typ 1, eine unheilbare Erbkrankheit. Diese Diabetes-Form entsteht nicht durch Übergewicht oder eine ungesunde Lebensweise. Das körpereigene Immunsystem greift bestimmte Zellen des eigenen Körpers an.

Die Corona-Pandemie hat auch die Diabetiker-Selbsthilfegruppe ausgebremst. Normalerweise trifft sie sich jeden zweiten Dienstag im Monat um 18 Uhr in der Seniorenresidenz Kaiserhof. Schon seit über einem Jahr seien Treffen wegen der Corona-Krise nicht mehr möglich, bedauert Sprenger. „Wir haben natürlich zu allen viel Kontakt, aber uns sehen, das können wir momentan nicht.“ Wenn die Pandemie es zulässt, möchte die Vorsitzende im Mai ein Grillfest organisieren, natürlich unter Einhaltung aller dann geltenden Regeln. „Wir müssen dann auch sehen, wie viele kommen können.“

Zu den normalen Treffen der Diabetiker-Selbsthilfegruppe kämen in der Regel zwischen zehn und 30 Leute, das hänge auch immer ein wenig vom Thema ab. „Es gibt eigentlich zu jedem Termin so eine Art Schwerpunkt“, erklärt Sprenger. Jemand referiert, danach haben alle Zeit, sich auszutauschen. Manchmal würden auch Ehepartner dabei sein, sagt Sprenger. Etwa um den Betroffenen zu fahren oder einfach, um noch mehr involviert zu sein in die Krankheit und den Umgang damit.

