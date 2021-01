Barsinghausen

Pünktlich ist die Deutsche Bahn am Ziel – mit dem barrierefreien Ausbau der nördlichen Bahnsteig- und Gleisanlagen im Barsinghäuser Bahnhof. Rund acht Monate nach Beginn der Arbeiten hat die Bahn jetzt das groß angelegte Umbau- und Sanierungsprojekt abgeschlossen. Mittlerweile läuft der Betrieb auf beiden Gleisstrecken wieder ohne Einschränkungen.

Menschen mit Behinderungen oder Nutzer mit Kinderwagen sowie Fahrrädern können den Bahnsteig nun ohne Probleme erreichen. Quelle: Frank Hermann

Nach Angaben einer Bahnsprecherin stehen nur noch kleinere Restarbeiten aus. Zu Beginn des Bauvorhabens im April vergangenen Jahres hatte die Bahn angekündigt, den Umbau bis zum Ende des Jahres abschließen zu wollen. „Was nun auch gelungen ist“, sagt die Sprecherin.

1,7 Millionen Euro kalkuliert

Im Mittelpunkt des Großprojektes mit einem kalkulierten Kostenvolumen von rund 1,7 Millionen Euro steht der barrierefreie Um- und Ausbau des Bahnsteigs 2 auf der Nordseite des Bahnhofes. Bauarbeiter haben eine rund 30 Meter lange Rampe aus Beton zwischen dem Fußgängertunnel und dem Bahnsteig angelegt. Auf diese Weise können Bahnreisende den Bahnsteig barrierefrei erreichen oder verlassen. Bislang gab es lediglich eine Treppenverbindung zwischen dem nördlichen Bahnsteig und der Unterführung – und damit ein nahezu unüberwindliches Hindernis für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Bauarbeiter haben den 210 Meter langen Bahnsteig 2 neu angelegt und auf eine Höhe von 76 Zentimeter angehoben. Quelle: Frank Hermann

Für die Arbeiten an der Rampe mussten die Bauarbeiter zum Teil einen hohen Aufwand treiben. Projektleiter Aidin Jalanesh hatte bereits im Oktober auf die vielen Kabelstränge im Untergrund des Bahnhofsgeländes hingewiesen. Viele Kabel waren laut Jalanesh in den Unterlagen nicht eingezeichnet – darunter auch alte Kupferkabel, die aufwendig gesichert werden mussten.

Bahnsteig angehoben

Zum barrierefreien Umbau gehört auch die Sanierung des 210 Meter langen Bahnsteigs. Er wurde dabei auf eine Höhe von 76 Zentimetern angehoben, um Fahrgästen einen bequemen und stufenlosen Ein- und Ausstieg im S-Bahnverkehr zu ermöglichen. Zudem erhielt der Bahnsteig ein taktiles Leitsystem auf dem Fußboden. Solch ein System erleichtert sehbehinderten Menschen die Orientierung.

Mehr Licht am Anfang des Tunnels: Die Decke der Unterführung wurde auf der Nordseite um einige Meter geöffnet. Quelle: Frank Hermann

Während der Umbauarbeiten hat die Deutsche Bahn zudem den Fußgängertunnel auf der Nordseite um einige Meter an der Decke geöffnet. So gelangt mehr Tageslicht in die Unterführung. Neu eingezogene Metallstreben zwischen den Seitenwänden gewährleisten die Stabilität.

Alte Gleise beseitigt

Alte Schienen- und Schwellenreste der ehemaligen Gleise drei und vier, die schon seit vielen Jahren ungenutzt auf einem stillgelegten Abschnitt des Bahnhofsgeländes lagen, hat die Deutsche Bahn beseitigen lassen. Büsche und Bäume hatten die alten Gleise im Laufe der Zeit immer mehr überwuchert.

Zu den tatsächlichen Kosten des Großprojektes kann die Bahnsprecherin noch keine Aussagen treffen: „Da müssen erst noch die abschließenden Arbeiten durchgeführt werden.“ An der Finanzierung des Umbaus im Rahmen des Förderprogramms Niedersachsen ist am Zug beteiligen sich außer der Deutschen Bahn auch die Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) und die Region Hannover.

Von Frank Hermann