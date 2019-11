Kirchdorf

Der Frauenchor ChoriFeen der Calenberger Musikschule lädt zu einem Benefizkonzert für Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in die Maschinenhalle des Ritterguts in Großgoltern ein. Das Konzert steht unter dem Motto „Swinging Christmas“. Mit der vierten Auflage ihrer Benefizkonzertreihe unterstützen die Sängerinnen wieder den Verein INTENSIVkinder zuhause.

Der Frauenchor ChoriFeen probt mit einem Workshop für sein Benefizkonzert „Swinging Christmas“. Quelle: Georg Weber

Der Frauenchor unter der Leitung von Sigrid Strunkeit hatte sich für die Vorbereitung des Konzerts am Wochenende zu einem ganztägigen Workshop in der Astrid-Lindgren-Schule in Kirchdorf getroffen. Die 25 Sängerinnen probten intensiv für ihren großen Auftritt. „Wir haben ein tolles Miteinander und viel Spaß beim Singen“, sagten die ChoriFeen in einer kurzen Pause während des Workshops übereinstimmend. Chorleiterin Strunkeit verriet schon mal die Programmfolge für das Swinging-Christmas-Konzert: „Im ersten Teil gibt es Jazz, Rock und Pop. Im zweiten Konzertteil singen wir weihnachtliche Lieder, darunter auch unbekannte Songs und Christmas Carols.“ Zudem wolle der Chor die Zuhörer überraschen, betonte Strunkeit. In dem Konzert wirken Instrumental- und Gesangssolisten mit, die von dem Jazzpianisten und Big-Band-Leiter Achim Kück am Klavier begleitet werden.

Chorleiterin Sigrid Strunkeit am Klavier und Musikschulleiter Alfons Schleinschock begleiten den Frauenchor ChoriFeen. Quelle: Georg Weber

Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei. Der Frauenchor bittet aber um Spenden für den Verein INTENSIVkinder zuhause Niedersachsen. Dies ist ein Selbsthilfeverein von Eltern mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wegen einer Behinderung, Krankheit oder nach einem Unfall schwerstpflegebedürftig sind. Einlass zu dem Konzert ist ab 16 Uhr. Vor Konzertbeginn bietet der Verein Horizonte in der Maschinenhalle Kaffee und Kuchen an.

