Barsinghausen

Die Gartensaison hat begonnen. Jetzt wird wieder geharkt, geschnippelt und gemäht. Aber wohin mit den Gartenabfällen? Hier eine Übersicht wo, wie und was Sie entsorgen können.

Nicht jeder Garten ist groß genug, um Reisighaufen anzulegen oder Kompostbehälter aufzustellen. Und Rasenschnitt, der nicht unter Hecken oder Sträucher geworfen werden kann, um dort zu verrotten, muss ebenfalls außerhalb des eigenen Gartens entsorgt werden. Zur Entsorgung von sogenannten Gartenabfällen – dazu gehört der Rasenschnitt übrigens nicht – gibt es in nahezu jeder Kommune in der Region Hannover eine oder mehrere Grüngutannahmestellen. In Barsinghausen sind es fünf, die von Privatleuten betrieben werden und mit dem kommunalen Abfallentsorger Aha kooperieren.

Es ist genau geregelt, was dort entsorgt werden darf. Die Grüngutannahmestellen nehmen ausschließlich Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten bis zu einem Kubikmeter an. Fallen bei der Gartenarbeit also abgeschnittene Äste, Heckenschnitt oder eingegangene Stauden an, dann gehören sie zum Grüngut.

Kein Platz für Bioabfälle und Rasenschnitt

Rasenschnitt und Bioabfälle aus der Küche werden dort hingegen nicht angenommen. Bioabfälle gehören stattdessen in die Biotonne oder den Biosack, die für die regelmäßige Abholung am Straßenrand abgestellt werden können. Das gilt auch für den Rasenschnitt, der zudem in die Grünabfallcontainer auf den Wertstoffhöfen geworfen werden kann.

Küchenabfälle und Rasenschnitt werden auf den Grüngutannahmestellen nicht angenommen, weil diese in der Regel keine Abdichtung zum Untergrund haben. Bei der Lagerung von Bioabfällen aus der Küche und Rasenschnitt können aber Gärsäfte entstehen, die nicht ins Grundwasser gelangen sollen. Zierrasen wird häufig stark gedüngt. Viele Hobbygärtner verwenden darüber hinaus chemische Mittel, etwa um unerwünschtes Moos zu vernichten. Auch diese Stoffe haben im Grundwasser nichts zu suchen.

Das sind Barsinghausens Grüngutannahmestellen

Annahmestelle Barsinghausen, Blumenhof 3

Annahmestelle Nordgoltern, Grabenfeld 1,

Annahmestelle Großmunzel, Osterende 30,

Annahmestelle Winninghausen, Düsterstraße 5a.

Sämtliche Annahmestellen sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Annahmestelle in Langreder schließt zum 31. März

Die Annahmestelle Langreder, Suhlenstraße 20, schließt der Betreiber hingegen zum 31. März. Bürgerinnen und Bürger können diese letztmalig am Mittwoch, 30. März, von 16 bis 18 Uhr nutzen, um dort ihr Grüngut zu entsorgen. Aha hat angekündigt, dass man bereits auf der Suche nach einem neuen Standort für eine Annahmestelle sei.

Informationen zu weiteren Grüngutannahmestellen an anderen Standorten im Umland der Region Hannover gibt es auf www.aha-region.de.