Dass das Schulessen mitunter besser sein könnte, ist seit Jahren ein Thema in Barsinghausen. Aber so groß wie jetzt nach den Sommerferien war der Wirbel um Fleisch und Kartoffeln noch nie.

Am ersten Schultag wurden die Eltern darüber informiert, dass ab sofort nicht mehr Anbieter Sodexo fürs Schulzentrum Am Spalterhals kocht, sondern die „Kantine“ von Jenny Künnemann alle Schulen in Barsinghausen beliefert. Die Schulen können nichts für die schlechte Kommunikation. Sie wussten selbst nichts von der Neuausschreibung.

„Wir stehen schlechter da als vorher“

An einem der letzten Tage der Sommerferien sei sie damit überrascht worden, dass es einen Betreiberwechsel in der Mensa gibt, sagte die Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG), Silvia Bethe, im Schulausschuss. Was sie richtig ärgert: Schon seit Langem wird über die Schulverpflegung diskutiert. Es sei geguckt worden, welche Caterer es überhaupt alles gibt und welche gut sind. Und dann seien die Schulen im Vergabeverfahren noch nicht einmal gefragt worden, bedauerte die HAG-Chefin.

„Wir stehen nun bedeutend schlechter da als vorher“, kritisierte auch Elternvertreter Martin Blank. Wer in der Schule essen möchte, muss einen Halbjahresvertrag abschließen. Geld gibt es nur für Krankheitstage zurück. „Das entspricht nicht der Situation an unserer Schule“, sagte Blank und verwies auf Praktika und Klassenfahrten.

Wie soll das logistisch klappen?

Schülervertreterin Hanna Kumm, die beratendes stimmberechtigtes Mitglied im Schulausschuss ist, hat sich am Gymnasium umgehört. Viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Oberstufe wollen offenbar nicht mehr in die Mensa gehen, wenn es bei den angekündigten Verträgen bleibt. Bei Sodexo konnten die Schüler auch spontan hingehen. Hinzu kommt, dass momentan auch der Schulkiosk dicht ist. Bis er wieder verpachtet ist, wird es wohl Wochen dauern.

Am Montag soll zumindest die Mensa im Schulzentrum am Spalterhals wieder starten, doch wie die Essensausgabe ablaufen soll, rein logistisch, ist mit den Schulen zurzeit noch überhaupt nicht besprochen. „Wir wissen gar nichts“, sagte HAG-Leiterin Bethe am Dienstag im Schulausschuss. „Das wird einen Riesenaufschrei geben“, prophezeite auch der stellvertretende KGS-Schulleiter Christian Bohn. Am Montag hat die Goetheschule Langtag, dann sind mittags 25 Klassen im Haus. Die KGS-Mensa hat aber nur 96 Sitzplätze.

Schlechte Kommunikation

„Aus vergaberechtlichen Gründen mussten wir neu ausschreiben. Sodexo war schon lange drüber“, erklärte Schul-Fachbereichsleiterin Nadin Quest. Warum das aber mit so einem kurzen Vorlauf passieren musste, im Juni kurz vor den Sommerferien mit einer vierwöchigen Bewerbungsfrist, konnten in der Schulausschusssitzung weder die Schulen, noch die Politik nachvollziehen. Die Ratsleute erfuhren ohnehin erst im Ausschuss von der Situation. „Das ist wirklich ein starkes Stück“, sagte Roland Zieseniß (CDU) wütend.

Die Stadtverwaltung bat im Schulausschuss darum, der neuen Anbieterin eine Chance zu geben. Bezüglich der Vertragsbedingungen und der Abmeldemöglichkeiten will die Stadt mit der „Kantine“ ins Gespräch gehen. Die Astrid-Lindgren-Schule und die Ernst-Reuter-Schule hat die „Kantine“ auch vorher schon bekocht. Die Schulen hatten Sodexo und waren damit unzufrieden, daraufhin wurde die „Kantine“ mit ins Boot geholt – „allerdings ohne so konkrete Anforderungen und Vorgaben für das Essen, wie es jetzt der Fall ist. Es gab jetzt eine Ausschreibung mit klaren Anforderungen, an denen wir die ,Kantine‘ auch messen werden“, sagte Quest.

Kriterien in der Ausschreibung waren: regional und saisonales Obst und Gemüse, vorwiegend Bio-Produkte, Nachtisch selbst hergestellt, keine Fertigprodukte, weniger fettreiche Produkte, keine Geschmacksverstärker und mindestens einmal in der Woche Vollkornprodukte. Die „Kantine“ kocht nicht im Schulzentrum, sondern in ihren eigenen Räumlichkeiten am Reihekamp. Von dort aus wird dann das Essen in die Schulen geliefert. Die Kochküche am Spalterhals steht nicht mehr zur Verfügung, zum einen, weil dort hoher Sanierungsbedarf auch im Bereich der Küchengeräte und der Elektrik besteht, zum anderen wegen der geplanten Umbaumaßnahmen.

Sodexo hatte sich nicht beworben

Dies ist auch der Grund, warum sich Sodexo nicht erneut beworben hat. Bisher wurden in der Spalterhals-Kochküche die Menüs für die Schüler des Schulzentrums täglich frisch zubereitet und weitere Einrichtungen direkt von dort beliefert. „Die Kochküche ist nicht Bestandteil der Neuausschreibung gewesen und wird geschlossen. Aus diesem Grund haben wir uns bewusst gegen eine Beteiligung an der Ausschreibung entschieden“, teilte eine Sprecherin der VielfaltMenü GmbH auf Anfrage mit.

Sodexo hat das Geschäftssegment Education verkauft. Das Schulcatering ist zum 1. Juli an die Certina Group als neuen Eigentümer übergegangen, die das Geschäft unter dem Namen Vielfaltmenü GmbH fortführt.

Von Jennifer Krebs