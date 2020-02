Barsinghausen

Endspurt für die Theater-AG der Goetheschule: Am Freitag, 28. Februar, bringt sie ihr neues Stück auf die Bühne. „Die M’Muts“ heißt es – frei nach der absurd-ernsten Komödie „..Los“ des Theatriums Leipzig. In dem Stück lässt ein Verbrechen eine junge Frau verstummen. Die M’Muts, die sich entschieden haben, abseits der modernen Gesellschaft und ohne Sprache zu leben, scheinen ihre einzig mögliche Zuflucht zu sein. Hier scheint ihr Geheimnis sicher...

Der Spaß am Theaterspielen

Die Schüler haben das Stück selbst ausgesucht. Es lag nahe, sagt Franziska Schultz, die das verzweifelte Mädchen und damit eine der Hauptrollen spielt. Auch im Unterricht würden sie sich mit dem Thema Sekten beschäftigen. Aufgeregt vor der Premiere ist Franziska nicht. Sie kenne das Gefühl, vor Publikum aufzutreten und habe keine Angst davor, sagt sie.

Schon seit der fünften Klasse sei sie in der Theater-AG dabei, erzählt die 16-jährige, die dieses Jahr ihren Abschluss an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) machen wird. Theaterspielen mache ihr Spaß. Über Wochen und Monate werde an einem Stück gearbeitet, auch die Beschäftigung mit den Kostümen und dem Bühnenbild, dem Licht und dem Ton gehörten dazu. Und wenn man dann das Resultat sehe, sei das einfach klasse, findet Franziska.

Einheitlich: Die Theater-AG hat sich neue Sweatshirts mit allen Namen darauf anfertigen lassen. Quelle: Jennifer Krebs

Elf Schülerinnen und ein Schüler der Theater-AG spielen bei den „M’Muts“ mit. KGS-Direktor und AG-Leiter René Ehrhardt übernimmt selbst eine Rolle. Und auch die Leiterin des Realschulzweiges, Kristina Clodius, spielt wieder mit. Irgendwann sei sie mal eingesprungen, und begeistert in der Theater-AG dabei geblieben, sagt Ehrhard, der die Arbeitsgemeinschaft an der Barsinghäuser Goetheschule vor sieben Jahren gründetet, als er dort Schulleiter wurde.

Ehrhard ist Lehrer für Darstellendes Spiel, und die Theater-AG ist ihm ein Anliegen. Was ihn beeindruckt: „Auf der Bühne wachsen die Schüler deutlich mehr über das hinaus, was sie im normalen Unterricht erleben und erlernen.“ In den Jahrgängen fünf und sechs können die KGS-Schüler als Profil die Bühne wählen, ab Klasse sieben gibt es dann das Fach Darstellendes Spiel.

Karten an der Abendkasse

Die Aufführung am Freitag, 28. Februar, in der Aula der Goetheschule-KGS, Goethestraße 29, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Das Stück dauert etwa 90 Minuten und ist für Kinder unter zwölf Jahren nicht geeignet.

Von Jennifer Krebs