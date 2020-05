Der TSV Barsinghausen verzichtet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf eine reguläre Jahreshauptversammlung. Wegen der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln könnten möglicherweise nicht alle Vereinsmitglieder in die Vereinssporthalle eingelassen werden, erläutert der Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann. „Die Beschlüsse der Versammlung wären in diesem Fall null und nichtig.“ Aus diesem Grund soll es erst 2021 wieder eine Hauptversammlung geben. Alle zu wählenden Vorstandsmitglieder bleiben nach den Worten von Dallmann bis dahin im Amt. Die in diesem Jahr zu ehrenden Jubilare sollen im Rahmen einer eigenen Veranstaltung ausgezeichnet werden. Auch vereinsrechtlich sei diese Entscheidung geprüft worden, sagt Dallmann. „Wir können von unserer Satzung abweichen.“

Die außerordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag, 11. Juni, ab 19.30 Uhr in der Vereinssporthalle am Waldstadion hat nur einen einzigen Tagesordnungspunkt: die Finanzierung des Vereinsanteils für den Umbau der sogenannten Hütte. „Da werden wohl nicht so viele Mitglieder kommen wie zu einer Hauptversammlung“, vermutet der Vorsitzende. In der Vereinssporthalle ist demnach Platz für 50 Besucher mit einem Abstand von zwei Metern zueinander. Es sind getrennte Ein- und Ausgänge vorgesehen, alle Teilnehmer müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine Bewirtung gibt es nicht, und auch Gäste sind nicht zu der Versammlung zugelassen.