Barsinghausen

Die Adventszeit naht, und diese ist in Barsinghausen seit 2009 fest verbunden mit der beliebten Weihnachtsverlosung am Thie. Nach einem Jahr ohne Verlosung stehen in diesem Jahr wieder Losverkauf, Tombola und die Aussicht auf zahlreiche attraktive Gewinne auf dem Programm.

Erst einkaufen, dann gewinnen

Wie immer gibt es anfangs keinen direkten Losverkauf. Diejenigen, die ab dem 6. November in den teilnehmenden Barsinghäuser Geschäften einkaufen, erhalten automatisch ein Los oder mehrere Lose. Jedes Geschäft bestimmt selbst, ab welchem Einkaufswert es die Lose vergibt. Die teilnehmenden Geschäfte sind bereits von außen zu erkennen. Sie werden ein Plakat mit dem Schriftzug „Weihnachtsverlosung“ in ihrem Schaufenster anbringen. Zusätzlich werden alle teilnehmenden Geschäfte ab Anfang November auf der Homepage des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen auf www.unser-barsinghausen.de veröffentlicht.

Erst an den beiden Verlosungstagen können Interessierte jeweils ab etwa 14 Uhr Lose zum Preis von einem Euro pro Los an einem Verkaufsstand im Weihnachtsdorf am Thie erstehen. Die Verlosungstermine sind die Samstage, 4. und 18. Dezember, jeweils um 15 Uhr.

Weihnachtsgänse als Hauptgewinn

Bei der Premiere der Veranstaltung, bei der sich in den vergangenen Jahren zu jedem Verlostermin mehrere Hundert Menschen am Thie versammelt hatten, verlosten die Veranstalter sogar ein Auto. Ganz so riesig sind die Hauptgewinne heute nicht mehr – aber dafür sicherlich deutlich schmackhafter. Seit 2015 ist es zur guten Tradition geworden, dass als Hauptgewinne an beiden Terminen jeweils zehn Weihnachtsgänse vergeben werden. Zusätzlich stellen die an der Weihnachtsverlosung teilnehmenden Geschäfte Sachpreise oder Gutscheine im Mindestwert von 50 Euro zur Verfügung.

Anwesenheit ist Pflicht

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen die Losinhaber etwas beachten. Die aus zwei Hälften bestehenden „Doppel-Lose“ müssen getrennt und die eine Hälfte am Verlosungstag direkt vor Ort im Weihnachtsdorf in die Losbox geworfen werden. Die andere Hälfte wird für die Verlosung in der Hand behalten. Auf beiden Loshälften befinden sind identische Nummern. Die Gewinnernummern werden bei der Tombola ausgerufen. Gewinnen kann demnach nur, wer persönlich bei der Verlosung anwesend ist und die zweite Hälfte des Gewinnerloses vorzeigt. Ebenfalls ist zu beachten: Ein Los kann nur an einer Verlosung teilnehmen.

Unser Barsinghausen teilt mit, dass Geschäfte, die sich an der Verlosung beteiligen möchten, sich per E-Mail an kontakt@unserbarsinghausen.de melden können.

Von Mirko Haendel