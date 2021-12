Barsinghausen

Die Volksbank-Filiale an der Kirchstraße wird zu einer Schutzinsel für Kinder. Ein Aufkleber an der Eingangstür zeigt es an: Ab sofort finden Jungen und Mädchen, die sich bedroht fühlen oder Angst haben, dort einen sicheren Zufluchtsort. Bis zum Jahresende will die Hannoversche Volksbank alle ihre Geschäftsstellen in der Region zu solchen Kinderschutzinseln machen.

Mitarbeiter geben Hilfe

Ohne Eltern oder andere Erziehungsberechtigte können nach Einschätzung von Filialdirektor Heiko Bierwag immer wieder Situationen für Kinder entstehen, die sie nicht einschätzen oder überblicken können – zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder zum Sport, oder bei Verabredungen mit Freunden. Nicht nur bei solchen Alltagssituationen, sondern erst recht bei konkreten Gefährdungen wolle die Volksbank mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig eine Schutzinsel für Kinder bieten.

Zu diesem Zweck gehe das genossenschaftliche Geldinstitut eine Kooperation mit der Kinderschutzallianz ein – einem Zusammenschluss von Wirtschaft, Staat, Wissenschaft und Verbänden. Deren Geschäftsstelle werde vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport gestellt.

Aufkleber am Eingang

Alle Volksbank-Filialen werden an den Eingangstüren deutlich sichtbar mit einem Schutzinsel-Aufkleber gekennzeichnet. Auch in Barsinghausen hängt jetzt solch ein Aufkleber. Zudem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort eine Handlungsempfehlung erhalten, um Kindern in Notsituationen beistehen zu können.

„Dabei kommt es vor allem darauf an, die Kinder mit ihren Anliegen ernst zu nehmen und ihnen Hilfe zu vermitteln“, erläutert Heiko Bierwag, der zudem auf eine Initialzündung in der Deisterstadt hofft: „Es wäre schön, wenn weitere Geschäfte und Dienstleister in der Stadt solche Kinderschutzinseln schaffen würden.“

Von Frank Hermann