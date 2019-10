Barsinghausen

Bei der Infrastruktur für Elektromobilität ist die Stadt Barsinghausen spät dran, will nun aber aufholen. Voraussichtlich im November wird die erste öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet in Betrieb genommen. Die Säule ist bereits während der Umbauarbeiten auf dem Parkplatz am östlichen Ende der Straße Volkers Hof montiert worden. Dort können künftig zwei Elektrofahrzeuge zur gleichen Zeit ihre Akkus aufladen.

Die Kosten für die Ladesäule werden nach den Worten von Michael Dettmann, Leiter des Fachdienstes Tiefbau, vom Energieversorger Enercity gesponsert. Dazu sei ein Vertrag zwischen der Stadt und Enercity abgeschlossen worden, berichtet Dettmann. Die Stadt müsse lediglich die Kosten für den Starkstromanschluss auf dem Parkplatz übernehmen. „Die liegen zwischen 2500 und 3000 Euro“, sagt der Fachdienstleiter.

Schnellladung ist möglich

Die neue Ladesäule ist mit zweimal 22 Kilowatt Leistung so ausgelegt, dass die meisten Elektrofahrzeuge in einem überschaubaren Zeitraum von ein bis zwei Stunden nachgeladen werden können – auch wenn die Akkus dann noch nicht vollständig aufgefüllt sind.

Die Stadtverwaltung hofft darauf, dass die Bauarbeiten an dem Parkplatz in etwa drei Wochen abgeschlossen sein werden – auch wenn das Tempo der Bauarbeiter nach Einschätzung der Verwaltung zuletzt ein wenig erlahmt ist. „Das Bauunternehmen bekommt deshalb Post von uns“, kündigt Dettmann an.

Der Umbau des östlichen Parkplatzes an Volkers Hof ist in vollem Gange. Die Fläche wird befestigt und gepflastert. Quelle: Andreas Kannegießer

Weitere Ladesäule in der Osterstraße?

Über die Säule an Volkers Hof hinaus wünsche sich die Stadtverwaltung „weitere Ladeinfrastruktur in der Stadt“, sagt Dettmann. Als weiterer Standort für eine Ladesäule sei die Osterstraße im Gespräch, die derzeit neu gestaltet werde. Dort gebe es auch entsprechende Wünsche der Anlieger, sagt der Tiefbauamtschef. Er betont zugleich, dass „noch nichts entschieden“ sei. Eine zweite Säule würde der Energieversorger Enercity zwar nicht finanzieren. Derzeit werde aber geprüft, ob die Ladesäule in der Osterstraße über ein Förderprogramm der Bundesregierung bezuschusst werden könnte, sagt Dettmann. „Wir haben jedenfalls Interesse.“

Der bisher unbefestigte Parkplatz an Volkers Hof, auf dem die erste Ladesäule steht, wird mit Fördergeld aus dem Innenstadtsanierungsprogramm deutlich aufgewertet. Im Zuge der laufenden Arbeiten wird die früher geschotterte Parkplatzfläche befestigt, neu gegliedert, gepflastert und begrünt. Zudem soll es künftig eine Beleuchtung für das bisher düstere Areal geben.

Von Andreas Kannegießer