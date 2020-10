Barsinghausen

Zwei Wochen vor der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl am 1. November beginnt der Wahlkampfendspurt für das Bewerberquintett. Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (parteilos), Nadin Quest ( Bündnis 90/Die Grünen), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß ( CDU) sind nun nahezu unablässig unterwegs, um sich bei den Barsinghäuser Bürgern bekannt zu machen und für sich zu werben.

Auch HAZ und Neue Presse wollen vor dem Wahlgang Orientierungshilfen liefern: Wir stellen die fünf Bürgermeisterkandidaten zunächst gemeinsam in Form eines kurzen Steckbriefes vor, um unseren Lesern einen Überblick zu geben.

Anzeige

Alfons Holtgreve – Kandidat der UWG

Alfons Holtgreve Quelle: privat

Alter: 58 Jahre

58 Jahre Beruf: Dipl.-Ingenieur – Technischer Außendienst bei einer Berufsgenossenschaft

Dipl.-Ingenieur – Technischer Außendienst bei einer Familienstand : ledig, einen elfjährigen Sohn

ledig, einen elfjährigen Sohn Partei: UWG/Freie Wähler

UWG/Freie Wähler Hobbys: Schach, Sport, wandern im Deister

Schach, Sport, wandern im Deister Ehrenamt: Vorstandsmitglied im Verband Wohneigentum (Siedlerbund Hohenbostel-Bördedörfer), Blutspender – früher: Orgelspiel in Gottesdiensten, Jugendgruppenleiter, Pfarrgemeinderat

Vorstandsmitglied im Verband Wohneigentum (Siedlerbund Hohenbostel-Bördedörfer), Blutspender – früher: Orgelspiel in Gottesdiensten, Jugendgruppenleiter, Pfarrgemeinderat Haustiere: Labrador-Retriever meiner Freundin

Labrador-Retriever meiner Freundin Lieblingsplatz in Barsinghausen : unter den Arkaden im Cafe Pan y Vino; das Wohnzimmer auf der Halde und jede Anhöhe am oder im Deister mit weitem Blick über das Calenberger Land.

unter den Arkaden im Cafe Pan y Vino; das Wohnzimmer auf der Halde und jede Anhöhe am oder im Deister mit weitem Blick über das Calenberger Land. Was kochen Sie am liebsten für sich? Ausgefallene Salate; Eintöpfe

Ausgefallene Salate; Eintöpfe Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? „Gott fährt Fahrrad “von Maarten ’t Hart

„Gott fährt “von Maarten ’t Hart Ihre Vorbilder? Meine Eltern, Anselm Grün

Meine Eltern, Liebstes Reiseziel? Deutschland , Kykladen ( Griechenland )

, ( ) Wer ist Ihr(e) wichtigste(r) Ratgeber(in)? Ich höre, was mir Menschen zu sagen haben und ziehe daraus meine für mich richtigen Schlüsse; in Sachen Unbeschwertheit Kinder, insbesondere mein Sohn; in Sachen Kleidung meine Freundin.

Wolfgang Pardey – unabhängiger Kandidat

Wolfgang Pardey aus Eckerde bewirbt sich als parteiloser Einzelkandidat. Quelle: Frank Hermann

Alter: 57

57 Beruf: Angestellter

Angestellter Familienstand : verheiratet

verheiratet Partei: parteilos

parteilos Hobbys: Hundesportverein, Motorrad fahren

Hundesportverein, Motorrad fahren Ehrenamt: stellvertretender Ortsbrandmeister und Jugendwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Eckerde, Dorfcafé

stellvertretender Ortsbrandmeister und Jugendwart bei der Eckerde, Dorfcafé Haustier: Hund Toni

Hund Toni Lieblingsplatz in Barsinghausen : Der Boulplatz in Eckerde mit dem Blick Richtung Deister

Der Boulplatz in Eckerde mit dem Blick Richtung Deister Was Kochen Sie am liebsten für sich? Rinderrouladen mit Rotkohl

Rinderrouladen mit Rotkohl Welches Buch habe Sie zuletzt gelesen? „Kishon für Kenner, ABC der Heiterkeit“

„Kishon für Kenner, ABC der Heiterkeit“ Ihre Vorbilder? Sind Menschen, die einfach nur etwas Gutes tun, ohne einen Vorteil daraus zu ziehen.

Sind Menschen, die einfach nur etwas Gutes tun, ohne einen Vorteil daraus zu ziehen. Liebstes Reiseziel? Italien , Sardinien

, Wer ist ihr wichtigster Ratgeber? Keine Person. Es sind eher die Entscheidungen, die man im Leben trifft und das, was sie bewirkt haben. Ob richtig oder falsch!

Nadin Quest – Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen

Die 44-jährige Nadin Quest ist als Amtsleiterin für die Stadtverwaltung tätig. Quelle: Sven Brauers

Alter: 44 Jahre

44 Jahre Beruf: Amtsleitung Schule und Sport bei der Stadt Barsinghausen

Amtsleitung Schule und Sport bei der Stadt Familienstand : in Scheidung

in Scheidung Partei: Bündnis 90/Die Grünen

Hobbys : lesen, kochen, Kochbücher und Rezepte sammeln, Rad fahren, mein Hund

lesen, kochen, Kochbücher und Rezepte sammeln, Rad fahren, mein Hund Ehrenamt: aktiv in Barsinghausen noch nicht, aber passiv als Mitglied; zuvor unter anderem Ratsmandat in Herford

aktiv in noch nicht, aber passiv als Mitglied; zuvor unter anderem Ratsmandat in Haustier: Kuddel, ein Irish-Wolfhound-Briard-Mix aus dem Tierschutz

Kuddel, ein Irish-Wolfhound-Briard-Mix aus dem Tierschutz Lieblingsplatz in Barsinghausen : mein Ohrensessel sowie der Bereich zwischen Kloster, Rathaus I und MSA-Platz inklusive der Stadtbücherei

mein Ohrensessel sowie der Bereich zwischen Kloster, Rathaus I und MSA-Platz inklusive der Stadtbücherei Was kochen Sie am liebsten für sich? Vegan und vegetarisch – da bin ich sehr experimentierfreudig

Vegan und vegetarisch – da bin ich sehr experimentierfreudig Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? „Die Chroniken von Alice. Finsternis im Wunderwald“ von Christina Henry

„Die Chroniken von Alice. Finsternis im Wunderwald“ von Christina Henry Ihre Vorbilder? Keine

Keine Liebstes Reiseziel? Baltrum , Städtereisen

, Städtereisen Wer ist Ihr(e) wichtigste(r) Ratgeber(in)? Unterschiedliche Freundinnen und Freunde sowie Kolleginnen und Kollegen – je nach Thema oder Problem

Henning Schünhof – Kandidat der SPD

Der 52-jährige SPD-Ratsherr Henning Schünhof engagiert sich sehr für die Feuerwehr. Quelle: Andreas Kannegießer

Alter: 53 Jahre

53 Jahre Beruf: Produktionsplaner bei einer Maschinenbaufirma in Rinteln

Familienstand : verheiratet seit 19 Jahren, zwei Söhne – 16 und 18 Jahre alt

verheiratet seit 19 Jahren, zwei Söhne – 16 und 18 Jahre alt Partei: SPD

Hobbys: kochen und grillen, Urlaub mit dem Wohnwagen vor allem an der Ostsee , fischen in der schwedischen Wildnis, lesen, hier besonders skandinavische Krimis, Rad fahren und last but not least: Kaminholz sägen und aufbereiten.

kochen und grillen, Urlaub mit dem Wohnwagen vor allem an der , fischen in der schwedischen Wildnis, lesen, hier besonders skandinavische Krimis, Rad fahren und last but not least: Kaminholz sägen und aufbereiten. Ehrenamt: Seit 43 Jahren in der Ortsfeuerwehr Winninghausen , seit circa 20 Jahren Ortsbrandmeister, seit fünf Jahren stellvertretender Stadtbrandmeister von Barsinghausen , Ratsherr, Schriftführer im Dorfgemeinschaftsverein Winninghausen .

Seit 43 Jahren in der Ortsfeuerwehr , seit circa 20 Jahren Ortsbrandmeister, seit fünf Jahren stellvertretender Stadtbrandmeister von , Ratsherr, Schriftführer im Dorfgemeinschaftsverein . Haustiere: Kaninchen und sehr viele Fische im Gartenteich.

Kaninchen und sehr viele Fische im Gartenteich. Lieblingsplatz in Barsinghausen : zu Hause an der Heerstraße. Am Abend sitze ich gerne auf der Terrasse.

zu Hause an der Heerstraße. Am Abend sitze ich gerne auf der Terrasse. Was kochen Sie am liebsten für sich? Strammen Max

Strammen Max Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? „Der Raum in dem alles geschah“ von John Bolton

„Der Raum in dem alles geschah“ von John Bolton Ihre Vorbilder? In der Politik ist dies Helmut Schmidt . In der Feuerwehr ist dies Werner Behnsen .

In der Politik ist dies . In der ist dies . Liebstes Reiseziel? Die Insel Poel und der schwedische See Tvällen im Värmland

Die Insel und der schwedische See Tvällen im Wer ist Ihr(e) wichtigste(r) Ratgeber(in)? Auch hier kann ich nicht mit einem Namen antworten, es sind zwei – mein Vater Heinrich und meine Frau Melanie.

Dr. Roland Zieseniß – Kandidat der CDU

Roland Zieseniß (CDU) Quelle: privat

Alter: 39

39 Beruf: Professor für Betriebswirtschaftslehre

Professor für Betriebswirtschaftslehre Familienstand : verheiratet, zwei Töchter (sechs und zwei Jahre)

verheiratet, zwei Töchter (sechs und zwei Jahre) Partei: CDU

Hobbys: Feuerwehr und Landwirtschaft ( Playstation spielen)

und Landwirtschaft ( spielen) Ehrenamt: Ratsherr der Stadt Barsinghausen , Mitglied der Regionsversammlung

Ratsherr der Stadt , Mitglied der Regionsversammlung Haustiere: keine

keine Lieblingsplatz in Barsinghausen : Stemmer Berg

Stemmer Berg Was kochen Sie am liebsten für sich? Ich bin mit Sicherheit kein Meisterkoch, aber ein paar Nudeln für meine Mädchen und mich bekomme ich schon hin.

Ich bin mit Sicherheit kein Meisterkoch, aber ein paar Nudeln für meine Mädchen und mich bekomme ich schon hin. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? „Peppa Pig: Meine liebste Gutenachtgeschichte“, das Buch lieben meine Töchter.

„Peppa Pig: Meine liebste Gutenachtgeschichte“, das Buch lieben meine Töchter. Ihre Vorbilder? Mein politisches Vorbild ist Wolfgang Schäuble . Er ist charismatisch, bodenständig und hat sich trotz des schweren Attentats und seiner Behinderung nicht unterkriegen lassen.

Mein politisches Vorbild ist . Er ist charismatisch, bodenständig und hat sich trotz des schweren Attentats und seiner Behinderung nicht unterkriegen lassen. Liebstes Reiseziel? Das ist Romans-sur-Isère in Frankreich . Das erste Mal war ich als Jugendlicher bei einem Schüleraustausch dort. Bis heute verbindet mich mit dem Austauschschüler eine Freundschaft.

Das ist in . Das erste Mal war ich als Jugendlicher bei einem Schüleraustausch dort. Bis heute verbindet mich mit dem Austauschschüler eine Freundschaft. Wer ist Ihr(e) wichtigste(r) Ratgeber(in)? Meine wichtigste Ratgeberin ist natürlich – je nach Thema – meine Frau. Außerdem mein Spiegelbild. Mir ist es wichtig, dass ich stets mit ruhigem Gewissen in den Spiegel schauen kann, somit kann ich zu Entscheidungen stehen und sie ehrlich vertreten.

Kandidaten kommen ausführlich zu Wort

In der kommenden Woche widmen wir uns dann den vier Männern und ihrer weiblichen Mitbewerberin noch sehr viel ausführlicher: Wir veröffentlichen nacheinander Porträts der Kandidaten und lassen sie jeweils Fragen beantworten – etwa was sie für das angestrebte Amt qualifiziert und was sie sich für Ziele gesetzt haben.

Nächste Amtszeit ist kürzer

Holtgreve, Pardey, Quest, Schünhof und Zieseniß wollen Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) beerben, der sich nach acht Jahren nicht erneut zur Wahl gestellt hat. Die nächste Bürgermeisteramtszeit ist nach einer Änderung der Kommunalverfassung kürzer: Sie beginnt im Januar 2021 und dauert bis zum Ablauf der nächsten Kommunalwahlperiode am 31. Oktober 2026.

Sofern im ersten Wahlgang am Sonntag, 1. November, niemand aus dem Bewerberquintett mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten sollte, ist zwei Wochen später eine Stichwahl erforderlich: Dann fällt am Sonntag, 15. November, die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten oder der Kandidatin, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben.

Briefwahlstelle hat bereits geöffnet

Die Stadt Barsinghausen hat bereits die Wahlbenachrichtigungskarten an alle Wahlberechtigten im Stadtgebiet verschickt. Auch eine Briefwahlstelle ist eingerichtet und bereits seit dem 12. Oktober geöffnet. Dafür hat die Stadtverwaltung ein separates Wahllokal für die Stimmabgabe per Brief in den Containern auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus II eingerichtet. Auf diese Weise sollen die Hygiene- und Abstandsregeln im Zuge der Corona-Pandemie eingehalten werden. Briefwähler können ihre Stimmzettel aber auch zu Hause ausfüllen und per Post an die Briefwahlstelle schicken.

Das Briefwahllokal ist zu den üblichen Sprechzeiten des Bürgerbüros geöffnet: montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich.

Von Andreas Kannegießer