Barsinghausen

In einem Mobilfunkgeschäft in der Barsinghäuser Fußgängerzone haben zwei unbekannte Männer am Freitagnachmittag zwei hochwertige Smartphones gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei betraten die beiden gegen 15.35 Uhr den Laden. Sie nahmen zwei alarmgesicherte iPhones aus der Auslage, verließen schnell das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Männer sollen mit einem dunklen und einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein und Schirmmützen getragen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05105) 5230.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer