Unbekannte Diebe haben am Sonnabendnachmittag gegen 14 Uhr in einem Supermarkt an der Steinklippenstraße einer 82-jährigen Frau das Portemonnaie aus der geöffneten Handtasche gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst an der Kasse, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Nach Mitteilung der Polizei befand sich in dem Portemonnaie auch die EC-Karte der 82-Jährigen – und offenbar auch die sogenannte Geheimzahl.

Ehe die Karte gesperrt werden konnte, hatten die Täter bereits einen größeren Bargeldbetrag an einem Geldautomaten abgehoben und Einkäufe in verschiedenen Geschäften mit der Karte bezahlt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittler appellieren, Wertsachen nicht unbeobachtet zu lassen und möglichst für andere nicht sichtbar bei sich zu tragen. Die PIN und die EC-Karte sollten immer getrennt voneinander sicher aufbewahrt werden.

Von Andreas Kannegießer