Hohenbostel

In Hohenbostel haben bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines silbernen BMW X3 gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag, 29. Dezember, 16 Uhr, und Mittwoch, 30. Dezember, 13.45 Uhr. Der Wagen war an der Straße Noltenburg in Höhe Hausnummer 1b geparkt. Die Polizei schließt aus, dass sich das Autokennzeichen während der Fahrt gelöst hat, weil es mit vier Schrauben befestigt gewesen ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Jennifer Krebs