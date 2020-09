Barsinghausen

In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte am Deisterplatz einen schwarzen E-Scooter gestohlen. Laut Polizei hatte der Besitzer des Scooters sein Fahrzeug gegen Mitternacht unverschlossen vor dem Kiosk am Deisterplatz abgestellt. Als er eine halbe Stunde später wieder hinauskam, war der Scooter nach Angaben des Besitzers verschwunden. Das Zweirad hat einen Wert von rund 700 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon (0 51 05) 52 30.

Von Andreas Kannegießer