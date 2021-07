Egestorf

In Egestorf wurden am Wochenende gleich zwei Diebstähle gemeldet. Ein Anwohner hatte am Hufeisenweg Metallstreben auf der Straße vor seinem Haus abgelegt, um damit in seinem Garten eine „Rosenkuppel“ zu bauen. Am Sonnabend stellte er dann gegen 13 Uhr fest, dass die Metallstreben entwendet worden waren. Die Metallstreben hatten einen Wert von etwa 30 Euro.

Ebenfalls am Sonnabend gegen 13 Uhr haben Diebe eine Wasserpumpenzange im Wert von etwa 20 Euro aus dem Vorzelt eines Gastronomiebetriebes an der Straße Ammerke in Egestorf gestohlen. Wer Hinweise zu den Diebstählen hat, kann sich unter Telefon (05105) 5230 bei der Polizei melden.

Von Lisa Malecha