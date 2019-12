Kirchdorf

Diebe sind am vergangenen Freitag in eine Garage des TSV Kirchdorf eingedrungen. Gegen 23 Uhr entwendeten sie aus dem Gebäude an der Max-Planck-Straße 4 eine Motorsense der Firma Stihl. Den Wert beziffert die Polizei auf rund 750 Euro. Die Täter konnten den Tatort unerkannt verlassen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Sarah Istrefaj