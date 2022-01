Barsinghausen

Von einer Baustelle auf einem Grundstück an der Einmündung der Egestorfer Straße zur Straße Am Spalterhals ist am Wochenende eine Rüttelplatte der Marke Weycor im Wert von 1000 Euro gestohlen worden.

Gerät war durch Baggerschaufel gesichert

Das Gerät zur Verdichtung von Erdreich und Steinen wiegt mehrere hundert Kilogramm und war eigentlich gesichert gewesen. Die Bauarbeiter hatten am Freitag nach Beendigung der Arbeiten eine Baggerschaufel auf die Rüttelplatte heruntergelassen. Als sie am Montag auf der Baustelle wieder anfangen wollten, bemerkten sie, dass der Bagger irgendwie gestartet worden sein muss und von der Rüttelplatte weggefahren wurde.

Wer hat Lärm gehört?

Aufgrund der Spuren geht die Polizei sogar davon aus, dass auch die Rüttelplatte gestartet und über das Grundstück in Richtung Spalterhals bewegt wurde. Da eine Rüttelplatte laut ist, hofft die Polizei, dass Zeugen darauf aufmerksam geworden sein könnten. Derzeit wird vermutet, dass die Täter die Baumaschine in einen Transporter oder auf einen Anhänger luden.

Wer Hinweise geben kann, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs