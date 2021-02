Barsinghausen

Zwei noch unbekannte Täter haben vergangenen Mittwochabend gegen 21.50 Uhr eine Warnbake mit Blinklicht vom Grundstück eines Supermarktes am Reihekamp in Barsinghausen entwendet. Nach Mitteilung der Polizei lehnte die Warnbake vor dem Diebstahl neben einem auf dem Grundstück abgestellten Bagger. Zeugen beobachteten, wie einer der Täter zunächst in dem Bagger saß, während der zweite die Bake an sich nahm. Beide flüchteten anschließend in Richtung der gegenüber liegenden Ladengeschäfte. Die beiden Diebe sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt sein. Sie waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 05) 52 30.

Von Andreas Kannegießer