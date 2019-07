Barsinghausen

Der Kneipp-Verein Barsinghausen hat auch im Juli wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Los geht es am Montag, 1. Juli, mit der Sprechstunde des Vereins um 16.30 Uhr in der Petrus-Gemeinde.

Hier wird gewandert

Wer am Wochenende wandern will, der kann dies unter anderem am Sonnabend, 13. Juli, um 9.15 die Möglichkeit. Dann wird um den Schierholzberg bei Aerzen gewandert. Infos gibt Heinrich Möbius unter (05105) 82802. Am Sonnabend, 27. Juli, wird dann im Scharfenberg gewandert. Beginn ist ebenfalls um 9.15. Infos gibt Günter Höppner unter (05105) 81648

Am Donnerstag, 11. Juli, geht es vom Nienstedter Pass nach Egestorf (10.30 Uhr). Auskünfte erteilt Evi Böger unter (05105) 4355. Anmeldungen werden bis zum 7. Juli angenommen. Am selben Tag kann auch zum Wiesendachhaus in Laatzen gewandert werden. Auch hier sind Anmeldungen, dieses Mal bei Ursula Herrenberg, Telefon (05105) 5969866, nötig.

Vom Tiergarten durch die Eilenriede geht es dann am Donnerstag, 25. Juli, mit Wanderführerin Eva Lens (Telefon: (05105) 582449). Anmeldungen bis zum 21. Juli sind erforderlich. Ebenfalls am 25. Juli, gibt es eine Tour von Lauenau zum Felsenkeller. Anmeldungen nimmt Wanderführerin Ursula Herrenberg, Telefon (05105) 5969866, entgegen.

Die kleinen Touren

Eine kleine Wanderung gibt es am Dienstag, 9. Juli, wenn es zum Deister-Café nach Wennigsen geht. Infos erteilt Sigrid Walter, Telefon (05105) 2853. Eine kurze Fahrradtour wird am Mittwoch, 17. Juli, angeboten. Das Ziel wird vor Abfahrt festgelegt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am ASB-Bahnhof.

Fahrradfahren in der Woche

Eine Radtour durch die Eilenriede bis zum Altwarmbüchener See wird am Donnerstag, 4. Juli, organisiert. Infos bei Peter Bruns, Telefon (05105) 80175. Am Donnerstag, 18 Juli, geht es mit dem Rad von Lemmie über Bennigsen und Eldagsen nach Bredenbeck. Infos gibt Wolfgang Berthel unter (05105) 84324.

Weitere Termine

Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich montags und freitags um 8:30 Uhr am Naturfreundehaus. Ansprechpartnerin ist Karin Ulit, Telefon (05105) 2097.

Zu geselligen Nachmittagsstunden treffen sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen zum Kartenspielen in der „Senioren Begegnungsstätte“, Am Buchhorn 6, jeweils freitags, 5. und 19. Juli, von 15 bis 18 Uhr.

An den Montagen, 1., 15. und 22 Juli, wird dort auch von 15 bis 17 Uhr ein Klön- und Spielenachmittag angeboten. Infos gibt Inge Zieseniß unter (05105) 3702.

Wer gerne Doppelkopf spielt kann am Mittwoch, 10. Juli, um 17 Uhr ins Gasthaus zur Schweiz kommen. Eine Anmeldung bei Peter Bruns unter (05105) 80175 ist erforderlich.

Von Lisa Malecha