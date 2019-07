Langreder

Lange war in Langreder die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig, dementsprechend prägten für Jahrhunderte Höfe das Ortsbild. Obwohl die meisten inzwischen verschwunden sind, verrät ein Blick in ihre Vergangenheit viel über die Geschichte der ortsansässigen Familien. Der Barsinghäuser Freizeitchronist Wolfgang Ernst ist daher auf der Suche nach alten Fotos und Dokumenten, um seine Forschung zur Historie der Langreder Höfe anlässlich des anstehenden Ortsjubiläums zu ergänzen.

Hausnummern sind heutzutage unerlässlich, um den richtigen Haushalt zu finden. Die 31 Höfe in Langreder wurden erst im Jahr 1750 nummeriert. Der Grund war, dass die Bauern, von nun an in die Feuerpflichtversicherung eintreten mussten. Welche Nummer wer bekam, richtete sich nicht wie heute nach der Lage an der Straße, sondern nach der Hofgröße und Qualität: „Der größte Hof bekam die Nummer eins, und so weiter“, erzählt Ernst.

Seit mehreren Monaten beschäftigt sich Wolfgang Ewig schon mit den Langreder Höfen. Quelle: Elena Everding

Bauern werden Landeigentümer

Lange gehörten die Äcker, Wiesen und Gärten, die die Bauern bewirtschafteten, den Grundherren. Die Bauen mussten einen Pachtzins in Form einer Ernteabgabe zahlen, um diese nutzen zu dürfen. Ab dem Jahr 1830 konnten die Bauern schließlich die Ländereien dem Grundherren abkaufen und somit Eigentümer werden. „Die Ackerstücke um Langreder herum waren allerdings in schmale Streifen eingeteilt und der Besitz somit zerstückelt“, sagt Ewig. Um stattdessen große, zusammenhängende Flächen zu bekommen, fand Mitte des 19. Jahrhunderts die erste große Flurbereinigung statt.

Kurze Zeit später, um 1862, änderten sich die Nummern der Höfe noch einmal, als auch die beiden Langreder Güter in die Feuerpflichtversicherung mussten. Diese bekamen also nun die Nummer 1 und 2. Alle anderen Höfe rückten also zwei Nummern nach hinten. „Von den beiden ist heute nur noch eines, das Rittergut Ilten, erhalten“, sagt Ewig.

Mühevolle Arbeit in Archiven

Der Chronist, der seit den Neunzigerjahren zur Geschichte Barsinghausens forscht, hat in den vergangenen Monaten in mühevoller Arbeit die Geschichte der Langreder Höfe vom Jahr 1592 bis in die Gegenwart aufgearbeitet. In einer Broschüre hat er die Historie der einzelnen Höfe und auch Familienstammbäume niedergeschrieben. „Weil die Höfe aber erst ab 1750 nummeriert waren, ist es für die Zeit davor schwierig, ihnen Besitzer zuzuordnen“, sagt Ewig. Dazu hat er viel Zeit im Landes- und Stadtarchiv verbracht. So hat er sich unter anderem Steuer- und Einwohnerlisten sowie Kirchenbücher genau angeschaut.

Das Gerüst für die Chronik zu Langreders 900-Jahr-Jubiläum im Jahr 2021 steht bereits. Doch nun will Ewig noch mehr Details herausfinden. „Dafür brauche ich die Hilfe von Menschen, die noch alte Unterlagen über die Höfe in Langreder haben“, sagt er. Besonders historische Fotos, Dokumente aller Art und Karten interessieren ihn.

Viele der Höfe stehen mittlerweile nicht mehr. Quelle: Privat

Dokumente gesucht

Der Freizeithistoriker stellt klar, dass er diese nicht mitnehmen, sondern lediglich zu Besuch kommen und diese abfotografieren würde. „So bleibt alles an Ort und Stelle.“ Im Gegenzug könnten deren Besitzer Wissenswertes über die Vergangenheit ihrer Familie erfahren, verspricht Ewig. Er ist zu erreichen unter Telefon (05101) 62916 oder per E-Mail an ewig1@t-online.de.

Von Elena Everding