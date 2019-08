Barsinghausen

Livemusik und Show, Mitmachaktionen und jede Menge andere Unterhaltungsangebote: Die Mischung hat wieder gestimmt beim Barsinghäuser Stadtfest. Zehntausende Besucher aus Barsinghausen und der gesamten Region sorgten dafür, dass sich bei der 48. Auflage des Stadtfestes am Wochenende die Fußgängerzone wieder in eine riesige Partymeile verwandelte. Die nach Veranstalterangaben drittgrößte Party in der Region Hannover war am Freitag mit drei Kanonenschüssen vom Bergmannsverein Glück Auf Barsinghausen gestartet worden. Es folgten drei tolle Tage in der City.

Überglücklich über den Verlauf des Stadtfestes zeigte sich Organisator Klaus Danner bereits am Sonnabendabend. „Diese Stimmung ist einfach jedes Jahr wieder einmalig“, sagte der Vorsitzende der IG Stadtfest. Dies liege in erster Linie an den Besuchern. „Es ist einfach fantastisch. Vor allem haben wir in diesem Jahr richtig Glück mit dem Wetter. Es hätte nicht besser sein können“, fügte Danner hinzu. Er würdigte die Unterstützung der Stadt Barsinghausen und der mehr als 100 Sponsoren. Danner dankte auch den vielen Helfern im Stadtfestteam. „Im Unterschied zu den großen Feiern wie dem Machsee- und dem Schützenfest steht hinter unserem Stadtfest im Wesentlichen ein Team aus Ehrenamtlichen“, betonte Danner.

Jetlags ziehen Menge in den Bann

Besonders voll wurde es am Sonnabend bei Einbruch der Dunkelheit vor der Bühne am Thie. Die mittlerweile aus dem Programm des Stadtfestes kaum mehr wegzudenkende Band The Jetlags zog für mehrere Stunden die Menge in ihren Bann. Danner freute sich besonders, dass die mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Band immer wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt. „Begonnen haben die Jungs vor vielen, vielen Jahren als kleine Schülerband oben auf der Rathausbühne. Nun sind sie groß geworden und gehören zu den besten in Niedersachsen“, sagte Danner zur Begrüßung der Musiker unter donnerndem Applaus der Besucher, die sich gleich nach der vorangegangenen Ziehung der Tombolapreise die besten Plätze vor der Bühne gesichert hatten. „Wir wollen ganz vorne dabei sein und die Band hautnah erleben“, sagten Hanna und Julia (beide 15).

Auch die beiden 14 Jahre alten Freundinnen Naco und Samira freuten sich auf den Auftritt der Band. Zu den jüngsten Fans der Jetlags gehören Alina und Lien. „Ein Bandmitglied ist mein Klassenlehrer. Und ich wollte ihn unbedingt mal live auf der Bühne erleben“, sagte Lien. Und genau diese Nähe zum Publikum zeichnet die Jetlags aus. Nichts war zu spüren von Starallüren, immer wieder begrüßten sie alte Bekannte mit einer herzlichen Umarmung, gaben bereitwillig Autogramme oder ließen sich mit ihren Fans ablichten.

Besucher treffen viele Freunde

Für einen Gang über das Stadtfest verabredet hatten sich Malte, Hanno (beide 13), Yairo (14), Max, Johann (13) und Tim (12). „Der Besuch des Stadtfestes ist ein ,Muss’. Man trifft viele Freunde, es macht einfach alles Spaß hier“, brachten es die fünf Jungen auf den Punkt.

Auch für die gebürtige Barsinghäuserin Sandra Mötje, die jetzt mit ihrem Ehemann Matthias und Sohn Anton (7) in Redderse wohnt, ist der Besuch des Stadtfestes „Pflicht“. „Ich komme jedes Jahr hierher. Die Stimmung ist immer super. Die Mischung passt einfach“, befand sie. Vor allem das Wiedersehen mit Schulfreunden sei immer wieder schön.

Die beiden Freundinnen Sabrina und Julia (beide 16) freuten sich am meisten auf die Mallorcaparty. „Da war es schon im vergangenen Jahr richtig toll, und man fühlt sich wie im Urlaub“, schwärmten sie.

Irisches Dorf ist Rückzugsort

Auch auf den anderen Bühnen wurde unter anderem mit dem Auftritt der Band Groovetop auf der Rathausbühne musikalische Qualität vom Feinsten geboten. Abgerundet wurde das Topprogramm mit Stefan Basler auf der Feuerwehrbühne am Mont-Saint-Aignan-Platz und eben der perfekt zum Wetter passenden Mallorcaparty hinter dem Rathaus, bei der vor allem die jüngeren Besucher auf ihre Kosten kamen. Durchweg gute Stimmung herrschte im Irischen Dorf, in dem neben Getränken auch etwas ruhigere Musik angeboten wurde. „Unser kleines Dorf ist ein Rückzugsort für die Besucher fernab vom lauten Getümmel. Die Wohlfühlatmosphäre kommt bei allen gut an“, sagte Betreiber Dominic Burkevies vom Theaterschiff Bremen.

Die Schnelleinsatzgruppe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Barsinghausen war an allen drei Tagen mit 100 Helfern vor Ort. „Die Einsätze wurden zunehmend häufiger, je später der Abend wurde. Der Alkohol wirkt sich nicht gerade entspannend auf die Stimmung aus“, sagte Einsatzleiter Dirk Meinberg.

Von Heidi Rabenhorst