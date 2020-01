Barsinghausen

Das deutsch-italienische Duo Commedia Nova mit Gaby Bultmann und Daniele Ruzzier bringt die Carmina Burana als Original aus dem Mittelalter in die katholische St. Barbarakirche. Beim Konzertauftritt am Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr, interpretieren die in Wunstorf aufgewachsene Musikerin sowie der Schauspieler und Tänzer aus Italien die Lied- und Dramentexte aus der Zeit des 11. bis 13. Jahrhunderts mit Gesang, Tanz und alten Musikinstrumenten.

„Außergewöhnliches Konzert“

Kirchenmusiker Ulrich Behler, Organisator der Musikreihe in St. Barbara, spricht im Vorfeld von einem „außergewöhnlichen Konzert“ und von einem „Höhepunkt in dieser Saison“. Mit ihrer Version der Carmina Burana lehnt sich das 1999 gegründete Duo Commedia stark an das mittelalterliche Original. Für die Melodien kommen daher auch alte Instrumente zum Einsatz – wie zum Beispiel Drehleier, Mittelalter- und Einhandflöten, Psalter, Bronzeglockenspiel und Saitentambourin.

Gaby Bultmann studierte Blockflöte, Gesang, Barockgeige und Cembalo in Berlin, Amsterdam und Mailand. Außerdem hat sie sich einem intensiven Studium von Mittelalterinstrumenten gewidmet und betreibt musikgeschichtliche sowie musikarchäologische Forschungen. Der aus Venedig stammende Daniele Ruzzier hat eine Schauspiel- und Tanzausbildung in Venedig, Bologna und Rom absolviert. Seit 1986 ist Ruzzier als Schauspieler, Tänzer, Pantomime, Radiosprecher, Sänger, Regisseur, Schriftsteller, Sprecherzieher sowie Theaterpädagoge in Deutschland und Italien tätig.

Der Eintritt ist frei, Organisatoren bitten um Spenden für Künstler

Der Eintritt zum Carmina-Burana-Konzert am Sonntag, 2. Februar, in der St. Barbarakirche ist frei. Am Ausgang wird um Spenden für die Künstler gebeten. Die Musikreihe wird fortgesetzt mit einem Orgelkonzert von Laura Schlappa am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in der St. Barbarakirche. Laura Schlappa ist Preisträgerin des Wettbewerbs Jugend musiziert von 2018.

