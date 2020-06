Barsinghausen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen ist am Sonnabend eine 51-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Fahrer eines Autos die Vorfahrt der 51-Jährigen missachtet, die mit ihrem E-Bike auf der Rehrbrinkstraße unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Zweiradfahrerin stark ab und stürzte. Sie wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Andreas Kannegießer