Barsinghausen/Egestorf

Zweimal haben in den vergangenen Tagen unbekannte Täter in Supermärkten unbemerkt Portemonnaies aus Einkaufswagen entwendet und dabei reiche Beute gemacht. Nach Mitteilung der Polizei ist die erste Tat bereits am vergangenen Donnerstag in einem Discounter an der Egestorfer Warte in Egestorf begangen worden. Dort bemerkte eine 82 Jahre alte Frau aus Bad Münder gegen 11.15 Uhr beim Bezahlen an der Kasse, dass das Portemonnaie aus ihrem an dem Einkaufswagen hängenden Rucksack verschwunden war. In dem Portemonnaie befanden sich außer einer EC-Karte auch 150 Euro Bargeld.

Die Frau war zuvor im Supermarkt von einer ihr nicht bekannten Person auf ein angeblich zu Boden gefallenes Buch hingewiesen worden. Die Ermittler vermuten, dass die 82-Jährige in diesem Moment kurz abgelenkt war und ihren Rucksack nicht mehr im Blick hatte. Unberechtigte Abhebungen vom Konto der 82-Jährigen wurden laut Polizei bisher nicht registriert.

Diebstahlopfer ist kurz abgelenkt

Anders ist es beim zweiten Diebstahl, der am Montag gegen 10 Uhr in einem Discounter im Gewerbegebiet Reihekamp begangen worden ist. Dort bemerkte eine 85 Jahre alte Barsinghäuserin ebenfalls an der Kasse, dass ihr Portemonnaie offensichtlich aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Die Frau hatte die Handtasche während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen gehängt und mit einer Einkaufstasche abgedeckt. Sie habe kurz mit einer anderen Frau gesprochen und sei in dieser Zeit möglicherweise abgelenkt gewesen, berichtete die 85-Jährige später der Polizei.

In dem gestohlenen Portemonnaie befanden sich außer rund 120 Euro Bargeld auch die EC-Karten der Frau und ihres Ehemannes. Nur kurze Zeit später musste die 85-Jährige feststellen, dass der unbekannte Dieb mit den beiden Karten bereits insgesamt 2200 Euro am Geldautomaten einer Sparkasse in Egestorf abgehoben hatte.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (0 51 05) 52 30 beim Barsinghäuser Kommissariat melden.

Von Andreas Kannegießer