Barsinghausen/Eckerde

Auch am Deister hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Die 99er Narren aus Eckerde waren am Montagvormittag mit einer größeren Abordnung im Rathaus zu Gast, um pünktlich um 11.11 Uhr symbolisch die Regentschaft über die Stadt zu übernehmen. Die Narren zählten gemeinsam die Sekunden rückwärts, bis die Uhr im Rathaus auf elf nach elf umsprang – und ließen anschließend erstmals in der neuen Session unter lautem Jubel Konfetti fliegen. Der Erste Stadtrat Thomas Wolf begrüßte die Eckerder Abordnung und überreichte dem Präsidenten der 99er Narren, Wolfgang Pardey, symbolisch den Rathausschlüssel.

Prunksitzung im Februar

Die Eckerder Narren haben die Karnevalszeit am Deister bereits durchgeplant: Im Mittelpunkt stehen die närrische Prunksitzung am Sonnabend, 15. Februar, in der Aula der Adolf-Grimme-Schule und die Generalprobe am Tag zuvor am selben Ort für die Senioren der Stadt. Die Eintrittskarten für die Karnevalsfeier werden traditionsgemäß von den Narren gemeinsam gebastelt – diesmal am 26. November. Der Kartenvorverkauf startet am 2. Dezember. Erhältlich sind die Tickets bei Wolfgang Pardey in Eckerde, bei Margrit Bröder in Großgoltern und im Blumenstübchen Hugo in Barsinghausen.

„Bei uns geht es klein, aber fein zu“, sagte Pardey bei der Schlüsselübernahme. „Der Spaß steht im Vordergrund.“ Die Eckerder Narren als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr haben mittlerweile 52 Mitglieder. Neu dabei sind in diesem Jahr Anja Pfuhl und Ella Schwerdtfeger.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Kannegießer