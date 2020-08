Eckerde

Ein Einbruchsversuch in einem Wohnhaus am Theilkampweg in Eckerde ist am Sonnabendabend offenbar gescheitert, weil ein Hausbewohner rechtzeitig aufmerksam wurde. Laut Polizei befand sich der Bewohner gegen 20 Uhr gerade im Keller, als er verdächtige Geräusche wahrnahm. Der Mann ging nach oben und suchte das Haus auch von außen nach der Ursache der Geräusche ab. Dabei stellte er frische Hebelspuren am Rahmen der Terrassentür und an der Kellertür fest. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter von ihrem Einbruchsversuch abließen, als sie bemerkten, dass jemand im Haus war. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05105) 5230 an das Barsinghäuser Kommissariat.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer