Barsinghausen

Auf Barsinghausens Ersten Stadtrat Thomas Wolf hatte es die kunterbunte Damenriege der 99er Narren aus Eckerde am Donnerstagvormittag als ersten abgesehen. Einer karnevalistischen Tradition folgend, stürmten die kostümierten Närrinnen an Weiberfastnacht auf der Jagd nach Krawatten zuerst das Rathaus. Mit Luftschlangen, Konfetti und Schlagermusik aus dem Recorder verbreiteten die Damen später auch in Geschäften der Fußgängerzone närrische Stimmung. Im Rathaus gab die Abordnung um Margret Bröder zunächst schon mal den symbolischen Rathausschlüssel zurück, den die 99er Narren am 11.11. zum Start der sogenannten fünften Jahreszeit in Empfang genommen hatten. Anschließend setzten die Närrinnen die Schere an Wolfs Krawatte an. Der strahlte und hatte sichtlich Freude an dem närrischen Treiben. Wolf stammt vom Niederrhein – Karneval bedeute für ihn ein Stück Heimat, wie er immer wieder betont.

Von Andreas Kannegießer